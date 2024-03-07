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調查：50%在職人士對派駐大灣區持開放態度

友邦香港今日公布「AIA 理想退休生活調查」第十五期結果，發現半數受訪者對被派駐大灣區城市工作持開放態度，近四成人有興趣到大灣區退休，惟近三分二人儲備不足。

調查發現， 50%受訪者對到大灣區就業持開放態度，當中18至29歲年輕群組受訪者的比率高達66%。至於受訪者最需要僱主所提供的支援，則依次為宿舍或住屋津貼（77%）、覆蓋整個大灣區的醫療保障（71%）及交通津貼（66%）。

受訪者在其他大灣區城市就業亦抱有憂慮，主要為不清楚當地的醫療政策（73%）、不清楚當地的社會福利政策（68%）、不清楚當地的稅務政策（62%）。

今次調查亦探討了港人到其他大灣區城市退休的態度，近四成（38%）受訪者有興趣到其他大灣區城市退休，三大熱選城市分別為珠海、深圳及廣州。他們有興趣到大灣區退休的三大原因包括消費水平較低（80%）、樓價較便宜（58%）及社區環境較好（54%）。

於這群受訪人士中，高達85%有信心在當地實現理想退休生活，惟調查發現，63%退休時的預期儲備，未必足以應付其理想退休生活所需的生活費，儲備缺口中位數達197萬元。

調查發現，近九成有興趣到其他大灣區城市退休或就業的受訪者，均認同有能覆蓋整個大灣區的醫療保障產品非常重要(87%)。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示，今期調查反映，受訪在職港人對於被派駐其他大灣區城市工作或退休持開放態度，但結果反映他們在退休儲備及醫療保障上未有充分準備，情況令人關注。市民大眾無論在任何地方生活，提升退休儲備及加強醫療保障顯得十分重要，以應付退休及醫療所需。

她續稱，僱主若派遣員工到其他大灣區城市工作，應該為員工提供支援，除按強積金法例安排他們參與強積金計劃，可多行一步檢視團體醫保能否涵蓋相關大灣區城市，令員工可安心工作，努力拼搏；而僱員也可主動出擊，在職時按需要考慮善用不同的理財及醫保產品，當中有些產品更提供扣稅額，扣稅之餘更能為自己編織穩固的退休及醫療保障網。

第十五期「AIA 理想退休生活調查」於2023年11月13日至11月27日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,085名年齡介乎18-65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。調查數據按香港就業人口分布（包括年齡、性別、每月個人入息）作加權處理，確保樣本能充分反映本港就業人口特徵。整個調查由獨立市場顧問公司Cimigo進行。

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