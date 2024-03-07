他指出，亞開行一直有利用香港的資本市場進行其融資集資活動，去年亞開行便在香港市場發行了總值約十五億美元的債券。

會議期間陳浩濂與亞開行執行董事Rachel Thompson會面，分享香港在綠色金融、基礎建設融資、風險管理等的經驗讓發展中成員借鑒。事實上香港是亞洲領先的綠色和可持續金融中心，於2022年在香港安排發行的綠色和可持續債券總額排名亞洲第一，佔市場份額超過三分之一；在風險管理方面，自2021年推出保險相連證券的專屬規管制度和資助計劃以來，先後有四宗巨災債券在香港發行，協助市場參與者更好管理巨災相關風險。

雙方也討論計劃以基礎建設為主題在香港舉辦業務介紹會，讓亞開行的成員接觸和了解在港企業就大型基礎建設項目可提供的不同專業服務，從而為在港企業帶來商機。

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