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瑞銀汪濤：中國5%GDP目標符預期且進取 房地產支持政策仍需「加碼」

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，中央政府將GDP經濟增長目標定在5%為合符市場及該行預期，而5%GDP目標亦同時屬較為進取。瑞銀預計今年中國GDP經濟增長約為4.6%。汪濤續指，兩會所提到的宏觀政策力度較為溫和，並無大規模刺激措施。

汪濤表示，兩會預告今年發債1萬億元（人民幣，下同）的規模合乎市場預期，惟中央政府預告日後發超長期特別國債屬超出市場預期。而地方政府專項債券額度擬定為3.9萬億元，雖已按年增1000億元，但較該行發市場預期的4萬億元略低，而從發債角度而言，她認為中國於的顯性財政政策較去年為積極。

貸幣政策方面，汪濤認為中國於貸幣政策寬鬆方面仍有空間，年內人民銀行或將再下調政策利率10至20個點子，降準50個點子，同時人行亦會利用更多流動性工具，如再貸款制度及淨新增抵押補充貸款（PSL）。她亦預料今年仍會投放3000億元至5000億元PSL，以及今年信貸增長9.5%至9.6%左右。

房地產方面，汪濤表示中央政府於房地產相關的支持政策仍需「加碼」，其政策措施密度亦不見得夠，而房地產不確定性將對中國經濟及通脹造成較大下行壓力，而她亦認為按借利率及首付比例亦有下調空間。汪濤認為，中央政府有空間繼續於幾個方面支持內房，如擴大白名單覆蓋範圍增加對房地產信貸支持、加大「保交樓」資金支持，另一方面市場亦預期政府用一部分資金用作現有庫存。汪濤續指，以上措施或需有待中國出現更差的房地產數據，甚或出現信用事件才會出台。

汪濤預期，房地產新開工和銷售面積及價格於今年上半年仍會下跌，於年中企穩、下半年略有回升。全年而言，她料中國今年新開工面積或會跌一成，而銷售面積全年跌5%，房地產新開工和銷售面積或於下年會下跌更多。

另外，中國海關總署公布今1至2月進口及出口數據，以美元計價分別按年升7.1%和3.5%。汪濤表示，該數字好過市場預期但同時亦不意外，該行已預期今年出口數據會較去年好，因電子產品下行周期於去年年底已結束，而電子相關產品比例較高的中國，其實際出口於去年第四季度已有明顯好轉。。

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