汪濤表示，兩會預告今年發債1萬億元（人民幣，下同）的規模合乎市場預期，惟中央政府預告日後發超長期特別國債屬超出市場預期。而地方政府專項債券額度擬定為3.9萬億元，雖已按年增1000億元，但較該行發市場預期的4萬億元略低，而從發債角度而言，她認為中國於的顯性財政政策較去年為積極。

貸幣政策方面，汪濤認為中國於貸幣政策寬鬆方面仍有空間，年內人民銀行或將再下調政策利率10至20個點子，降準50個點子，同時人行亦會利用更多流動性工具，如再貸款制度及淨新增抵押補充貸款（PSL）。她亦預料今年仍會投放3000億元至5000億元PSL，以及今年信貸增長9.5%至9.6%左右。

房地產方面，汪濤表示中央政府於房地產相關的支持政策仍需「加碼」，其政策措施密度亦不見得夠，而房地產不確定性將對中國經濟及通脹造成較大下行壓力，而她亦認為按借利率及首付比例亦有下調空間。汪濤認為，中央政府有空間繼續於幾個方面支持內房，如擴大白名單覆蓋範圍增加對房地產信貸支持、加大「保交樓」資金支持，另一方面市場亦預期政府用一部分資金用作現有庫存。汪濤續指，以上措施或需有待中國出現更差的房地產數據，甚或出現信用事件才會出台。

汪濤預期，房地產新開工和銷售面積及價格於今年上半年仍會下跌，於年中企穩、下半年略有回升。全年而言，她料中國今年新開工面積或會跌一成，而銷售面積全年跌5%，房地產新開工和銷售面積或於下年會下跌更多。

另外，中國海關總署公布今1至2月進口及出口數據，以美元計價分別按年升7.1%和3.5%。汪濤表示，該數字好過市場預期但同時亦不意外，該行已預期今年出口數據會較去年好，因電子產品下行周期於去年年底已結束，而電子相關產品比例較高的中國，其實際出口於去年第四季度已有明顯好轉。。

其他報道

調查：50%在職人士對派駐大灣區持開放態度

【有片：埋身擊】澳紐加等商品貨幣有望進一步上升 可趁機買入

農夫山泉產品包裝日系捱轟 網民質疑「茶兀」設計風格與靖國神社有關

CGII HLDGS料去年多賺6%至1.2億人幣

藥明康德：強烈反對華府將公司預先定義為「予以關注生物技術公司」

藥明生物澄清 未對美國國家安全構成風險 藥明合聯：繼續正常經營

半日沽空金額減18% 盈富沽空增60%

海豐國際全年少賺72% 末期息0.5元

九龍倉置業去年核心盈利跌3% 派第二次中期息61仙不變

恒指半日跌77點 科指跌0.8% 藥明生物跌20% 京東升6%

鮑威爾：「今年某個時候」開始減息可能是合適之舉

福布斯中國傑出商界女性：王來春再登頂 孟晚舟躍居第二

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升2.5點子

聯儲局褐皮書：經濟溫和增長 消費支出略降

內地1至2月以美元計價出口增7.1% 進口增3.5% 均好過預期

前美財長梅努欽牽頭 逾10億美元投資紐約社區銀行

拼多多去年Meta廣告費 據報近20億

日本央行據報獲政府默許 在3月或4月結束負利率 日股再創紀錄新高

彭博社：美國生物安全法案 或引致供應鏈中斷、藥物供應短缺

馬斯克發圖諷Sam Altman 稱OpenAI應改名為ClosedAI

美國推進生物安全法案 藥明系低開逾14% 藥明合聯跌15%

證監會：梁鳳儀獲國際證監會組織委任為亞太區委主席

恒指低開20點 科指升0.4% 藥明生物跌14% 京東升8%

港股ADR升85點 夜期高水11點 港鐵、嗶哩嗶哩、普拉達等業績