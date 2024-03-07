報道引述消息指，對新秀麗進行早期評估的其他私募公司包括貝恩資本和CVC Capital Partners。專注於中國的德弘資本也在評估與其他機構聯合競標。該公司是新秀麗的少數股東。

報道引述消息指，如果新秀麗決定私有化，這些投資基金可能會考慮聯手組成一個財團，並補充說可能會出現更多競標者。

各收購公司的代表不予置評，新秀麗代表未回覆查詢。

新秀麗曾升最多2.43%，高見29.55元，是3月4日29.9元後最高。現報29.3元，升1.56%。連升2日，累計升0.54元，對上一次連升2日是2024年2月28日。連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2022年1月19日。

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