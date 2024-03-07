她指出，根據政府統計處數字，香港女性平均預期壽命為87.9年，比男性長5.4年，料到2046年女性的平均預期壽命更會進一步上升至91.8年，男性則為86.4年，即女性需要更大的退休儲備以應付較長的退休生活。雖然女性平均預期壽命較男性長，但職場平均工齡卻較男性短，因此女性應更積極加強退休保障。

她建議，其中一個有效方法是在踏進職場初期利用強積金積極為退休保障籌謀，包括在強制性供款以外再作自願性供款，務求盡量在工作期間累積強積金資本，讓它好好發揮複息效應，持續滾存增值，鼓勵大家考慮可扣稅自願性供款（TVC），可因應個人財務狀況彈性決定在個別月份供多或供少。

截至2023年年底，女性持有約31,000個TVC帳戶，較男性少25%；20至39歲年齡組別的計劃成員中，女性及男性分別持有6,000個及8,200個TVC帳戶，即女性較男性持有少約27%。較高的年齡組別開立TVC帳戶的女性增多，例如45至54歲年齡組別，女性持有9,700個TVC帳戶，只較男性持有的10,900個TVC帳戶少約11%，或反映較成熟的姊妹會更主動為自己的退休保障籌謀。

此外，整體而言女性計劃成員的投資取向比男性計劃成員只是略為保守，她們投資取向亦偏向進取，例如把超過四分三強積金投資於增長型基金（股票基金及混合資產基金），跟男性計劃成員相若。

劉麥嘉軒指出，一眾不在職場的婦女很多都擔當家中的「董事長兼財務總監」，可化身家庭積金大使，向身邊的伴侶和已經投身社會工作的子女，推廣正確管理強積金的觀念，做好退休保障規劃。積金局將於今年第二季分階段推出「積金易」平台，方便成員有效率地管理自己的強積金。

其他報道

凱雷、KKR等據報有興趣收購新秀麗

瑞銀汪濤：中國5%GDP目標符預期且進取 房地產支持政策仍需「加碼」

財庫局陳浩濂：與亞開行執董討論 在港舉辦基礎建設為主題的業務介紹會

調查：50%在職人士對派駐大灣區持開放態度

【有片：埋身擊】澳紐加等商品貨幣有望進一步上升 可趁機買入

農夫山泉產品包裝日系捱轟 網民質疑「茶兀」設計風格與靖國神社有關

CGII HLDGS料去年多賺6%至1.2億人幣

藥明康德：強烈反對華府將公司預先定義為「予以關注生物技術公司」

藥明生物澄清 未對美國國家安全構成風險 藥明合聯：繼續正常經營

半日沽空金額減18% 盈富沽空增60%