匯豐發表報告指，雖然外國持有的人民幣資產於2022年減少，但人民幣國際化未完，原因包括，人民幣在全球支付與公共融資的使用上升，以及人民幣互換額度、貿易協定，一帶一路支持推動國際化。
匯豐指，人民幣國際化涉及多方面，雖然作為儲備貨幣、投資的進展不大，但作為結算貨幣的功能則擴大，2023年按年升26%，較2017至2023年的平均10-15%為高。而於SWIFT支付的市佔率，亦由2022年的2.2%，升至2024年2月的4.5%，於2023年低取代日圓成為市佔第四。
公共融資方面，匯豐指，全球貿易融資市佔率亦由兩年前少於2%，增至去年5%。而更有趣的是，人民幣近年成為國際最後貸款人，將以往由美元計價的基建貸款，轉為人民幣計價的緊急流動性支援。一方面幫助對中國有貸款承諾的借款人避免違約，鼓勵更多使用人民幣在跨境交易的應用，並為人民幣跨境交易奠定基礎隨著時間的推移，人民幣將成長為更重要的儲備貨幣。
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