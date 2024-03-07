農夫山泉（9633）深陷輿論風波，內地網炮轟農夫山泉包裝包含眾多日本元素，有不愛國之嫌。其中農夫山泉旗下東方樹葉的綠茶產品包裝，被指有日本建築圖案，公司客服回應稱，標籤上的建築圖案是根據中國的寺廟建築形象所做的藝術創作，並不是日本的建築。
客服指出，綠茶瓶身上的文字是說日本的茶文化發源自中國，講述的也是中國茶文化對世界各國的影響，也是在宣傳中國的茶文化。
農夫山泉產品包裝日系捱轟 網民質疑「茶兀」設計風格與靖國神社有關
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