客服指出，綠茶瓶身上的文字是說日本的茶文化發源自中國，講述的也是中國茶文化對世界各國的影響，也是在宣傳中國的茶文化。

農夫山泉產品包裝日系捱轟 網民質疑「茶兀」設計風格與靖國神社有關

農夫山泉最新報41.8元，跌0.95%。

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