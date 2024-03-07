moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

農夫山泉：綠茶包裝按中國寺廟形象創作 瓶身文字講述日本茶文化源自中國

農夫山泉（9633）深陷輿論風波，內地網炮轟農夫山泉包裝包含眾多日本元素，有不愛國之嫌。其中農夫山泉旗下東方樹葉的綠茶產品包裝，被指有日本建築圖案，公司客服回應稱，標籤上的建築圖案是根據中國的寺廟建築形象所做的藝術創作，並不是日本的建築。

客服指出，綠茶瓶身上的文字是說日本的茶文化發源自中國，講述的也是中國茶文化對世界各國的影響，也是在宣傳中國的茶文化。

農夫山泉產品包裝日系捱轟 網民質疑「茶兀」設計風格與靖國神社有關

農夫山泉最新報41.8元，跌0.95%。

 

其他報道

凱雷、KKR等據報有興趣收購新秀麗

瑞銀汪濤：中國5%GDP目標符預期且進取 房地產支持政策仍需「加碼」

財庫局陳浩濂：與亞開行執董討論 在港舉辦基礎建設為主題的業務介紹會

調查：50%在職人士對派駐大灣區持開放態度

【有片：埋身擊】澳紐加等商品貨幣有望進一步上升 可趁機買入

農夫山泉產品包裝日系捱轟 網民質疑「茶兀」設計風格與靖國神社有關

CGII HLDGS料去年多賺6%至1.2億人幣

藥明康德：強烈反對華府將公司預先定義為「予以關注生物技術公司」

藥明生物澄清 未對美國國家安全構成風險 藥明合聯：繼續正常經營

半日沽空金額減18% 盈富沽空增60%

海豐國際全年少賺72% 末期息0.5元

九龍倉置業去年核心盈利跌3% 派第二次中期息61仙不變

恒指半日跌77點 科指跌0.8% 藥明生物跌20% 京東升6%

鮑威爾：「今年某個時候」開始減息可能是合適之舉

福布斯中國傑出商界女性：王來春再登頂 孟晚舟躍居第二

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升2.5點子

聯儲局褐皮書：經濟溫和增長 消費支出略降

內地1至2月以美元計價出口增7.1% 進口增3.5% 均好過預期

前美財長梅努欽牽頭 逾10億美元投資紐約社區銀行

拼多多去年Meta廣告費 據報近20億

日本央行據報獲政府默許 在3月或4月結束負利率 日股再創紀錄新高

彭博社：美國生物安全法案 或引致供應鏈中斷、藥物供應短缺

馬斯克發圖諷Sam Altman 稱OpenAI應改名為ClosedAI

美國推進生物安全法案 藥明系低開逾14% 藥明合聯跌15%

證監會：梁鳳儀獲國際證監會組織委任為亞太區委主席

恒指低開20點 科指升0.4% 藥明生物跌14% 京東升8%

港股ADR升85點 夜期高水11點 港鐵、嗶哩嗶哩、普拉達等業績

評級機構穆迪改名

鮑威爾稱今年某時或宜減息 道指升75點

北水增持旭輝 減持國美