是次活動邀得財金界及商界的領袖人物出席，專題討論由香港金融管理局總裁余偉文主持。嘉賓在論壇上探討一系列議題，包括在本身的機構以至香港推動共融文化的策略及所面對的挑戰、締造多元共融環境對招聘和挽留人才的正面影響，並分享個人成為具影響力領袖的心路歷程。

另外渣打（2888）香港區行政總裁禤惠儀在社交媒體發文，指渣打在港的高層管理人員有43%為女性，集團董事會女性佔比為36%，比例正在上升趨勢，體現該行在各級銀行職位賦權女性的承諾。

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