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銀行公會舉辦「女性領袖論壇」 陳翊庭等女CEO分享多元共融重要性

明日是3月8日國際婦女節，香港銀行公會今日舉辦「女性領袖論壇」，由港交所（0388）行政總裁陳翊庭、證監會行政總裁梁鳳儀、銀行公會主席兼匯豐香港區行政總裁林慧虹，以及香港總商會主席兼中華電力公司主席阮蘇少湄，4位本港女性行政總裁參與專題討論，分享多元共融在現今商業世界與日俱增的重要性，並吸引200位年輕銀行家及大學生參加。

是次活動邀得財金界及商界的領袖人物出席，專題討論由香港金融管理局總裁余偉文主持。嘉賓在論壇上探討一系列議題，包括在本身的機構以至香港推動共融文化的策略及所面對的挑戰、締造多元共融環境對招聘和挽留人才的正面影響，並分享個人成為具影響力領袖的心路歷程。

另外渣打（2888）香港區行政總裁禤惠儀在社交媒體發文，指渣打在港的高層管理人員有43%為女性，集團董事會女性佔比為36%，比例正在上升趨勢，體現該行在各級銀行職位賦權女性的承諾。

 

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