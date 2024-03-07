易綱建議的房地產預售資金保險機制，由中央財政或人民銀行每年按預售監管資金餘額的1%提取預售保險基金，估計每年約100億元，先考慮以今年起三年為限，共提取預售保險基金約300億元；允許房商主體依公司治理結構依法合規動用一定比例的預售監理帳戶資金，估計有約1兆元的資金可由房 企立即使用；若將來房企出現爛尾樓，由預售保險基金以該房企動用資金為上限先行賠付。

易綱認為，預售經費保險機制可實現「四兩撥千斤」的經費撬動作用，在一定程度上幫助房企渡過難關，爭取用三年時間過渡到以現房銷售為主。同時，對房商預售資金使用進行專案審計，確保預售資金依法合規使用。

易綱亦建議研究推動保險資金、養老金、企業年金等長線資金入市，實際推動全社會增加資本投資。他指目前市場上不缺資金，而是缺少能承擔風險的資本。從銀行放款的角度，如果企業不能籌集資本金，貸款也不能增加，目前要把增加社會資本金投資和融資放在更重要的地位，處理好一級市場與二級市場的關係，研究推動保險資金、退休金、企業年金等長線資金入市，暢通私募和風險基金的融資管道和退出管道等。另外，在內地比較有資金實力和資訊優勢的是商業銀行，他建議資本實力強的大型銀行，可選擇一兩家省分行，在表內試行以投貸聯動方式投資硬科技新創企業，並在監理和評鑑方面給予彈性。

易綱亦表示，要着力推動金融高水準開放，確保國家金融和經濟安全。目前，中國外資銀行資產佔比約為1%，股票和債券市場的外資持有佔比均在約3%，要促進銀行和資本市場外資佔比穩中有升。同時，要積極參與國際金融治理和國際金融規則制定，並在相關國際合作中提出中國方案。

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