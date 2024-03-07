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恒指收市跌208點 科指跌1.5% 千億成交斷纜 北水則延續連入紀錄

鮑威爾暗示年內可能降息，美匯指數連續5日下跌，美期向下，港元升值至7.8189元，是2月15日7.8173元後最強。內地進出口雖勝預期，A股由升轉跌，港股午後跌幅加大，全日成交980億元，上日連續7日破千億，今創逾一周低。美國參議院委員會推進生物安全法案，藥明系中午雖作澄清，但不改股價跌勢。南水續流出，北水流入增2.8倍，連續16日淨流入，續創一年最長紀錄。

恒指今早低開20點，高位升74點，低位跌301點，高低波幅376點。金融、通訊服務、非必需消費品、衛生保健股推低大市。上升股份比例為22.46%，下跌為40.5%，無升跌為37.02%。

恒指收市跌208點或1.27%，報16229點，大市成交金額980億元，較上日減少4.27%，是2月26日835.46億元成交後最少；國指跌59點或1.04%，報5613點。恒生科技指數收報3359點，跌1.56%。

藍籌股成交金額510.12億元，佔大市成交52.05%；科指成份股成交金額251.75億元，佔大市成交25.68%；國指成份股成交金額397.99億元，佔大市成交40.61%。

24隻雙櫃台股，總成交0.46億元人民幣，相當於約0.5億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.91%，至85.75億元，佔大市成交9.27%。牛熊證成交金額46.02億元，減少17.33%；窩輪成交金額39.73億元，減少14.2%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、京東（9618）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌23隻升，54隻下跌，5隻無升跌。京東（9618）升6%，收報94.55元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌21.47%，收報17.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報94.55元，升6%；跌幅最大的是理想（2015）收報144.2元，跌5.75%。

恒指受制於10天線(16521.56點)，跌穿20天線(16336.76點)，曾跌穿50天線(16158.35點)。科指10天線(3421.29點)得而復失，曾跌穿20天線(3337.09點)、50天線(3345.31點)。

北水南下合計淨流入44.98億元，較上日增加289.09%，淨流入金額是3月5日59.28億元後最多。北水連續第16日流入，累計流入514.21億元，對上一次連續16日淨流入是2023年3月29日。南水北上合計淨流出21.41億元人民幣，較上日增加46.64%，連續第2日流出，累計流出36億元。

午後消息股表現

橙天嘉禾（1132）擬出售新加坡、台灣、香港戲院。收報0.042元，升7.69%。橙天嘉禾曾跌最多7.69%，消息公布後曾升最多23.08%，是2023年3月9日後最大升幅，當日升幅為71.43%。高見0.048元，是2023年10月18日0.048元後最高。

綠茶包裝含日本元素捱批。農夫山泉（9633）收報41.85元，跌0.83%。

凱雷、KKR等據報有興趣收購新秀麗（1910）。收報29元，升0.52%。

CGII HLDGS（1940）料去年多賺6%至1.2億人幣。收報0.56元，升7.69%。

藥明康德（2359）：強烈反對華府將公司預先定義為「予以關注生物技術公司」。收報45元，跌20.56%。

藥明生物（2269）澄清 未對美國國家安全構成風險。收報17.08元，跌21.47%。

藥明合聯（2268）：繼續正常經營。收報20.9元，跌9.91%。

海豐國際（1308）全年少賺72% 末期息0.5元。收報12.28元，跌2.23%。

九龍倉置業（1997）去年核心盈利跌3% 派第二次中期息61仙不變。收報26.2元，升5.65%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港鐵（0066）收報25.05元，跌0.2%。嗶哩嗶哩（9626）收報85.65元，升3.57%。富智康（2038）收報0.47元，跌1.05%。普拉達（1913）收報55.65元，升0.72%。九龍倉置業（1997）收報26.2元，升5.65%。越秀房產信託基金（0405）收報1.04元，升2.97%。

REF Holdings（1631）去年多賺4.9%，不派末期息。收報0.34元，跌8.11%。

中國平安（2318）：2023年度派息不少於盈利40%。收報34.65元，升0.14%。

金涌投資（1328）與創夢天地（1119）簽協議，將任後者海外業務擴展、融資及投資財務顧問。收報0.032元，跌5.88%。

協鑫科技（3800）發盈警，料去年純利大跌84%。收報1.11元，升1.83%。

京東（9618）上季調整後純利升9.9%勝預期，息0.38美元，未來3年斥30億美元回購。收報94.55元，升6%。

創科（0669）去年少賺9%，末期息0.98元。收報93.65元，升1.52%。

維港環保（1845）預期2023年度虧損收窄或扭虧爲盈。平上市低位0.136元，收報0.136元，無升跌。

太興（6811）料年度虧轉盈，純利最多賺約9500萬元。收報0.86元，升1.18%。

傳金管局棄租太古地產（1972） 旗下太古廣場，將過百名員工遷至ICC辦公室，以削減成本。收報15.58元，升0.39%。

京東物流（2618）全年經調整純利升2.2倍至27.6億人幣，不派末期息。收報8.11元，升5.46%。

統一企業（0220）去年多賺36%，末期息42.45分人幣。收報5.56元，升13.24%。

澳博（0880）全年虧損收窄，息稅前轉賺17億，齊遜預期，不派息。收報2.27元，跌0.44%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見51.4元，收報51.26元，升1.1%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1563.5元，收報1559.5元，升1.2%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見6.33元，收報6.24元，升9.09%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見1.84元，收報1.79元，跌0.56%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.71元，收報0.32元，跌36%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見16.12元，收報15.94元，升3.51%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1563.5元，收報1559.5元，升1.2%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2036元，收報2036元，升0.84%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1109.25元，收報1105.4元，跌0.01%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見21.5元，收報21.38元，升0.19%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見22.4元，收報22.38元，升1.27%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1045.6元，收報1045.5元，升0.06%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.6元，收報20.22元，跌1.17%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1115.55元，收報1115.55元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見6.555元，收報6.555元，升1.31%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.05元，收報17.05元，升0.59%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.08元，收報5.055元，升1.22%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110.95元，收報110.95元，升0.23%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見52.92元，收報52.92元，升0.3%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1018.35元，收報1018.35元，升0.03%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見47.26元，收報47.26元，升1.29%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1031.55元，收報1031.55元，升0.03%；集海資源（2489）創上市新高，見0.69元，收報0.62元，升1.64%；貝克微（2149）創上市新高，見27.95元，收報24.75元，升23.13%；優必選（9880）創上市新高，見328元，收報204元，升0.59%；兗煤（1171）創52周高，見20.3元，收報19.88元，升1.74%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見7.77元，收報7.3元，升1.11%；國浩集團（0053）創52周高，見91.5元，收報91.5元，升0.88%；第一太平（0142）創52周高，見3.79元，收報3.75元，升14.33%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.17元，收報3.15元，升0.32%；博雅互動（0434）創52周高，見1.34元，收報1.33元，升43.01%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見17.56元，收報17.2元，升2.75%；紫金礦業（2899）創52周高，見14.84元，收報14.56元，升3.26%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.365元，收報0.37元，跌7.5%；美的置業（3990）低見3.83元，收報3.83元，跌4.73%；當代置業（1107）低見0.026元，收報0.028元，跌12.5%；希望教育（1765）低見0.255元，收報0.255元，跌10.53%；鳳凰衞視（2008）低見1.87元，收報2.02元，無升跌；有線（1097）低見0.028元，收報0.029元，跌3.33%；東方（0018）低見0.37元，收報0.375元，跌2.6%；眾安在綫（6060）低見11.3元，收報11.5元，跌1.88%；順豐房託（2191）低見2.44元，收報2.47元，跌0.8%；東方企控集團（0018）低見0.37元，收報0.375元，跌2.6%。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，希慎（0014）低見11.64元，收報11.82元，升0.85%；中海外（0688）低見10.1元，收報10.3元，跌2.46%；中升（0881）低見12.68元，收報12.68元，跌6.35%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.106元，收報0.111元，跌0.89%；中國聖牧 （1432）低見0.21元，收報0.21元，跌0.47%；中國聖牧（1432）低見0.21元，收報0.21元，跌0.47%；希慎興業（0014）低見11.64元，收報11.82元，升0.85%；遠東發展（0035）低見1.07元，收報1.1元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，MATRIX HOLDINGS（1005）收報1.24元，升51.22%；宜明昂科（1541）收報21.45元，升48.96%；博雅互動（0434）創52周高，見1.34元，收報1.33元，升43.01%；瑞遠智控（8249）收報0.092元，升35.29%；阿爾法企業（0948）收報0.35元，升32.08%；豐展控股（1826）收報0.055元，升30.95%；中國置業（0736）收報0.118元，升28.26%；第四範式（6682）創上市新高，見115元，收報75.5元，升27.97%；國聯通信（8060）收報0.053元，升26.19%；中國環境資源（1130）收報0.041元，升24.24%。

下跌異動股，包括，佳民集團（8519）創上市新高，見0.71元，收報0.32元，跌36%；威揚酒業控股（8509）收報0.34元，跌28.42%；升華蘭德（8106）收報0.064元，跌26.44%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）創上市新低，見10.7元，收報10.82元，跌24.02%；巨星醫療控股（2393）收報0.052元，跌22.39%；天機控股（1520）收報0.098元，跌21.6%；藥明生物（2269）收報17.08元，跌21.47%；中國興業控股（0132）收報0.107元，跌20.74%；藥明康德（2359）收報45元，跌20.56%。

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