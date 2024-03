國際婦女節將至,屈臣氏宣布成為第一家簽署《婦女賦權原則》的保健美容零售商。這是由聯合國婦女署(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment)領導的全球運動,旨在促進性別平等和女性賦權。集團承諾,致力建立共融的工作環境及社區,讓女性獲得平等的機會。