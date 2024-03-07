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港鐵全年少賺20%勝預期 基礎盈利跌40%遜預期 末期息0.89元

港鐵（0066）公布，全年少賺20.8%，至77.8億元，好過預期的70.2億元；來自基本業務的基礎盈利跌40.1%至63.6億元，低過預期的70.2億元。全年收入升19.2%至569.8億元，略低過期的573.1億元。派末期息0.89元，全年1.31元，與去年相同。

股東應佔年內利潤當中，來自香港經常性業務按年升11.86倍至49.4億元，海外則虧損擴大1.9倍至6.59億元；來自香港物業發展佔20.35億元，按年跌80.45%，香港以外亦跌28.3%至4800萬元。自投資物業公允價值計量由虧8.1億，轉為盈14.2億元。

香港車務營運的總收入增加50.2%至201.31億元。來自香港車站商務活動的總收入增加66.3%至51.17億元，主要因為免稅店業務隨著過境車站於2023年初重開而恢復。車站零售租金收入增加122.1%至34.29億元，主要因為過去數年受疫情影響而停業的免稅店業務重啟。車站商店新訂租金的跌幅約為6.9%，而平均出租率約為97.3%。

港鐵指，經常性業務受惠於本地鐵路服務乘客量的持續回升，以及過境服務、高速鐵路（香港段）及相關免稅店業務的恢復營運。高速鐵路（香港段）的復蘇尤其強勁。「THE SOUTHSIDE」商場之公允價值計量收益已作初始入帳。

港鐵指，密切留意市場情況，為公司的物業發展項目制定合適的招標計劃。在未來 12 個月左右，預期為東涌東站第一期項目重新招標。

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