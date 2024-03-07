股東應佔年內利潤當中，來自香港經常性業務按年升11.86倍至49.4億元，海外則虧損擴大1.9倍至6.59億元；來自香港物業發展佔20.35億元，按年跌80.45%，香港以外亦跌28.3%至4800萬元。自投資物業公允價值計量由虧8.1億，轉為盈14.2億元。

香港車務營運的總收入增加50.2%至201.31億元。來自香港車站商務活動的總收入增加66.3%至51.17億元，主要因為免稅店業務隨著過境車站於2023年初重開而恢復。車站零售租金收入增加122.1%至34.29億元，主要因為過去數年受疫情影響而停業的免稅店業務重啟。車站商店新訂租金的跌幅約為6.9%，而平均出租率約為97.3%。

港鐵指，經常性業務受惠於本地鐵路服務乘客量的持續回升，以及過境服務、高速鐵路（香港段）及相關免稅店業務的恢復營運。高速鐵路（香港段）的復蘇尤其強勁。「THE SOUTHSIDE」商場之公允價值計量收益已作初始入帳。

港鐵指，密切留意市場情況，為公司的物業發展項目制定合適的招標計劃。在未來 12 個月左右，預期為東涌東站第一期項目重新招標。

其他報道

全日沽空金額減3% 美團沽空金額最多

恒指收市跌208點 科指跌1.5% 千億成交斷纜 北水則延續連入紀錄

屈臣氏簽署聯合國婦女署《婦女賦權原則》 促進性別平等

易綱：建議設立房地產預售資金保險 解決房企流動性困難

ZA Bank：全新用戶憑邀請碼開戶 可享高達20厘港元定存

銀行公會舉辦「女性領袖論壇」 陳翊庭等女CEO分享多元共融重要性

橙天嘉禾擬出售新加坡、台灣、香港戲院

農夫山泉：綠茶包裝按中國寺廟形象創作 瓶身文字講述日本茶文化源自中國

匯豐：人民幣國際化未完