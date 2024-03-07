匯豐宣布參與金管局牽頭的最新批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）項目Ensemble，研究代幣化貨幣和現實世界資產 （Real World Assets）在本地的應用。同時，項目將推出沙盒，測試香港市場參與者之間使用代幣化存款的支付和資產結算流程，透過模擬整合存款代幣分類賬和代幣化資產平台，探究在跨鏈現實世界資產交易中實現貨銀兩訖的可行性。
該行先後參與多項央行數碼貨幣、代幣化存款和代幣化資產項目。去年，金管局推出假設性數碼港元先導計劃，其中匯豐、Visa和恒生銀行合作，測試使用以wCBDC結算的代幣化存款，進行物業付款，以及收款機構和商戶之間的結算。
匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，很高興參與金管局的最新項目，全球投入區塊鏈方案的資金預期將於2024年增加至近190億美元，隨著分類賬的技術發展愈趨成熟，該行可以探討如何在現金和資產交易範疇充分善用相關科技帶來的效益，其中關鍵之一在於建立可支援代幣化的金融市場基建，並制定相關規則和標準。
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