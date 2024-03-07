該行先後參與多項央行數碼貨幣、代幣化存款和代幣化資產項目。去年，金管局推出假設性數碼港元先導計劃，其中匯豐、Visa和恒生銀行合作，測試使用以wCBDC結算的代幣化存款，進行物業付款，以及收款機構和商戶之間的結算。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，很高興參與金管局的最新項目，全球投入區塊鏈方案的資金預期將於2024年增加至近190億美元，隨著分類賬的技術發展愈趨成熟，該行可以探討如何在現金和資產交易範疇充分善用相關科技帶來的效益，其中關鍵之一在於建立可支援代幣化的金融市場基建，並制定相關規則和標準。

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