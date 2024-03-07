集團指，去年於旅遊業從新冠疫情的負面影響中重大復蘇，令集團旅遊相關業務及酒店業務出現大幅反彈，根據董事會現有資料，集團於2023財年的收益按年將大增5.9倍至13.66億元。隨著香港解除檢疫隔離措施以及考慮到近年來積壓的旅遊需求，香港的出境遊市場自2022年年底開始再次變得活躍起來。

此外，日本政府已逐步對入境遊客開放邊境，並允許包括香港在內的大多數地區的遊客在不受疫苗接種要求的限制及免簽證的情況下即可到訪日本。因此，香港至日本旅遊的遊客人數急劇增長。鑒於上述情況，集團於2023財年的旅遊相關業務及酒店業務的收益大幅增長。

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