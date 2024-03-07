至於港人北上消費潮，吳天海認為部分是周期性因素，包括匯率問題，當美元、港元轉強，會減少內地旅客來港消費誘因，但他不認為美元、港元會永久地強，當美元、港元稍稍減弱，便能拉近與人民幣的匯率差佢。

再者，內地及香港政府一直推動「1小時生活圈」，但受到內地旅客來港旅遊證件或入境限制影響，港人北上則無任何限制，造成現時「南向北非常之通，但北向南就唔係好通」。但他指，若這些內地旅客來港障礙可以慢慢消除或逐步消除，則可以將令到雙向流通更加有效地實施。

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