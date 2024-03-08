道瓊斯工業平均指數收漲130點，升幅0.34%，報38791點。標普500指數收漲52點，升幅1.04%，報5157點。納斯達克綜合指數收漲241點，或1.51%，報16273點。

微軟升1.75%，報409.14美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻46點，而Amgen跌1.35%，報272.86元，拖累道指24點。

科技股方面，蘋果收市報169元，跌0.07%，谷歌母公司Alphabet收市報134.38元，升2.26%，亞馬遜收市報176.82元，升1.9%，Facebook收市報512.19元，升3.24%。

歐洲STOXX 600指數收漲1%，報503點。德國DAX指數收漲0.72%，報17842點；法國CAC 40指數漲0.78%，報8016點；英國富時100指數收漲0.18%，報7692點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.87%，報6035點。

美國2年期債息曾跌最多1.19%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.72%。低見4.4993厘，是2月13日4.4424厘後最低。收市報4.5014厘，是2月12日後收市新低，當日報4.4738厘。連跌3日，累計跌0.1004厘，對上一次連跌3日是2月29日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月5日。

美國10年期債息曾跌最多1.27%，是3月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.82%。低見4.0498厘，是2月5日4.0466厘後最低。收市報4.0827厘，是2月2日後收市新低，當日報4.0199厘。連跌3日，累計跌0.1304厘，對上一次連跌3日是3月1日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月1日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至40.644基點，是3月6日39.38基點後最窄。收市報42.079基點，是3月5日後收市最窄，當日報40.75基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至135.086基點，是2月7日135.22基點後最闊。收市報131.279基點，是2月2日後收市最闊，當日報136.084基點。連續3日擴闊，累計13.879基點，對上一次連續3日是1月31日。

金龍指數曾跌最多1.68%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.23%。低見5985.66點，是3月5日5926.11點後最低。收市報6035.15點，是3月5日後收市新低，當日報5970.87點。收報6035.15元，跌0.86%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月29日。

道指曾升最多0.64%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為0.71%。高見38910.35點，是3月4日39087.86點後最高。收市報38791.35點，是3月4日後收市新高，當日報38989.83點。連升2日，累計升206.16點，對上一次連升2日是3月1日。

標指曾升最多1.19%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為2.26%。高見5165.62點，創紀錄新高。收報5157.36元，升1.03%，創收市價計新高。連升2日，累計升78.71點，對上一次連升2日是3月1日。

納指曾升最多1.73%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為3.09%。高見16309.02點，創紀錄新高。收市報16273.38點，是3月1日後收市新高，當日報16274.94點。連升2日，累計升333.79點，對上一次連升2日是3月1日。

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