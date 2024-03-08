moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

鮑威爾減息預期「不遠」 標指納指創紀錄新高 道指升130點

美債息回軟，債息倒掛個別發展，金龍指數下跌，美股向上，標指納指創紀錄新高。聯儲局主席鮑威爾對參議員表示，聯儲局距離對減息有信心「不遠了」。這一表態增強了市場對未來幾個月開始減息的預期。鮑威爾稱，聯邦公開市場委員會將在3月就如何處理資產負債表進行「第一次真正深入的探討」。美國眾議院迫使字節跳動出售TikTok的立法提案獲委員會一致通過。經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數維持在21.7萬人的歷史低位，反映勞動力市場依然堅韌。美國1月消費者信貸超出預期，非循環信貸創七個月最大增幅。當月貿易逆差擴大至4月以來最高。美國證券交易委員會推遲就是否批准現貨比特幣ETF期權交易做出決定。

道瓊斯工業平均指數收漲130點，升幅0.34%，報38791點。標普500指數收漲52點，升幅1.04%，報5157點。納斯達克綜合指數收漲241點，或1.51%，報16273點。

微軟升1.75%，報409.14美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻46點，而Amgen跌1.35%，報272.86元，拖累道指24點。

科技股方面，蘋果收市報169元，跌0.07%，谷歌母公司Alphabet收市報134.38元，升2.26%，亞馬遜收市報176.82元，升1.9%，Facebook收市報512.19元，升3.24%。

歐洲STOXX 600指數收漲1%，報503點。德國DAX指數收漲0.72%，報17842點；法國CAC 40指數漲0.78%，報8016點；英國富時100指數收漲0.18%，報7692點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.87%，報6035點。

美國2年期債息曾跌最多1.19%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.72%。低見4.4993厘，是2月13日4.4424厘後最低。收市報4.5014厘，是2月12日後收市新低，當日報4.4738厘。連跌3日，累計跌0.1004厘，對上一次連跌3日是2月29日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是3月5日。

美國10年期債息曾跌最多1.27%，是3月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.82%。低見4.0498厘，是2月5日4.0466厘後最低。收市報4.0827厘，是2月2日後收市新低，當日報4.0199厘。連跌3日，累計跌0.1304厘，對上一次連跌3日是3月1日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月1日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至40.644基點，是3月6日39.38基點後最窄。收市報42.079基點，是3月5日後收市最窄，當日報40.75基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至135.086基點，是2月7日135.22基點後最闊。收市報131.279基點，是2月2日後收市最闊，當日報136.084基點。連續3日擴闊，累計13.879基點，對上一次連續3日是1月31日。

金龍指數曾跌最多1.68%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.23%。低見5985.66點，是3月5日5926.11點後最低。收市報6035.15點，是3月5日後收市新低，當日報5970.87點。收報6035.15元，跌0.86%。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月29日。

道指曾升最多0.64%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為0.71%。高見38910.35點，是3月4日39087.86點後最高。收市報38791.35點，是3月4日後收市新高，當日報38989.83點。連升2日，累計升206.16點，對上一次連升2日是3月1日。

標指曾升最多1.19%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為2.26%。高見5165.62點，創紀錄新高。收報5157.36元，升1.03%，創收市價計新高。連升2日，累計升78.71點，對上一次連升2日是3月1日。

納指曾升最多1.73%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為3.09%。高見16309.02點，創紀錄新高。收市報16273.38點，是3月1日後收市新高，當日報16274.94點。連升2日，累計升333.79點，對上一次連升2日是3月1日。

 

其他報道

北水增持協鑫科技 減持國美零售