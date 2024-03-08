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港股ADR升82點 夜期高水99點 理文系、中興、TOM等業績

美股向上，港股ADR升82點或0.51%，報16312點，即月恒指夜期升88點，報16329點，夜期高水99點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.06%，折合報270.84元；阿里巴巴（9988）升0.31%，折合報70.92元；美團（3690）升0.28%，折合報85.64元；匯控（0005）升1.28%，折合報59.25元；建行（0939）跌0.21%，折合報4.81元。

道期現跌0.05%；標期現跌0.03%；納期現跌0.24%。日本東證指數現跌0.04%；韓國KOSPI指數現升1.36%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.79%。

VIX指數隔晚跌0.41%或0.06點，報14.44點。

紐油現升0.4%或0.31美元，報79.25美元；布油現升0%或0美元，報82.96美元；金價現升0.07%或1.69美元，報2161.67美元；LME 銅期貨隔晚升0.74%或63.5美元，報8640.5美元。比特幣現跌0.66%或445.34美元，報66887.54美元；美國10年期債息現升0.14%或0.0058厘，報4.0885厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，理文造紙（2314）、理文化工（0746）、中興通訊（0763）、ＴＯＭ集團（2383）、匯賢產業信託（87001）等。

泓基集團（2535）上市，定價0.25元。

樂思集團（2540）上市，定價1.1元。

普拉達（1913）去年多賺44%勝預期。

越秀房託（0405）去年分派總額跌23%，每基金單位末期分派3.03分人民幣。

A8新媒體（0800）盈喜，料去年多43%至1.1倍。

香港寬頻（1310）旗下香港寬頻企業方案（HKBNES）成為香港首家阿里雲Landing Zone合作夥伴。

港鐵（0066）全年少賺20%勝預期，基礎盈利跌40%遜預期，末期息0.89元。港鐵：料會適時推出東涌東及小濠灣項目招標。

九倉置業（1997）吳天海：不能單靠增加個人遊城市，社會對過夜旅客減少過度恐慌。吳天海：廣東道16家奢侈品名店去年銷售額達100億元，睇齊2018年。

利福中國（2136）料去年轉賺最多9000萬人幣。

嗶哩嗶哩（9626）上季經調整淨虧損收窄58%至5.56億元人民幣勝預期。

東瀛遊（6882）料去年轉賺7170萬，收益升近6倍。

蔡衍明1146萬增持旺旺（0151）

白花油（0239）發盈喜，料年度綜合純利大增至1億元。

 

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