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恒指高開45點 科指升0.05% 泓基上市升1.6倍 樂思潛水18%

恒指今早高開45點或0.29%，報16275點，大市成交金額13億元；國指今早高開11點或0.2%，報5624點。恒生科技指數開市報3360點，升0.05%。金融、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.1%，下跌為2.73%，無升跌為89.15%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。美團（3690）、中電（0002）、京東（9618）拖累大市。

藍籌42隻升，18隻下跌，22隻無升跌。創科實業（0669）升3.52%，報96.95元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌6.53%，報45.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，8隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報69.3元，升3.9%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報45.1元，跌6.53%。

恒指續低於20天線(16346.44點)，高於50天線(16157.05點)。科指20天線(3345.6點)升穿50天線(3341.57點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，理文造紙（2314）無成交，報2.23元。理文化工（0746）無成交，報3.1元。中興通訊（0763）開市報16.8元，升0.84%。ＴＯＭ集團（2383）無成交，報0.65元。匯賢產業信託（87001）開市報0.75元，無升跌。

泓基集團（2535）上市，定價0.25元。開市報0.65元，升160%。

樂思集團（2540）上市，定價1.1元。開市報0.9元，跌18.18%。

普拉達（1913）去年多賺44%勝預期。開市報58.75元，升5.57%。

越秀房託（0405）去年分派總額跌23%，每基金單位末期分派3.03分人民幣。開市報1.03元，跌0.96%。

A8新媒體（0800）盈喜，料去年多43%至1.1倍。無成交，報0.136元。

香港寬頻（1310）旗下香港寬頻企業方案（HKBNES）成為香港首家阿里雲Landing Zone合作夥伴。開市報2.95元，無升跌。

港鐵（0066）全年少賺20%勝預期，基礎盈利跌40%遜預期，末期息0.89元。港鐵：料會適時推出東涌東及小濠灣項目招標。開市報25.05元，無升跌。

九倉置業（1997）吳天海：不能單靠增加個人遊城市，社會對過夜旅客減少過度恐慌。吳天海：廣東道16家奢侈品名店去年銷售額達100億元，睇齊2018年。開市報26.45元，升0.95%。

利福中國（2136）料去年轉賺最多9000萬人幣。開市報0.69元，無升跌。

嗶哩嗶哩（9626）上季經調整淨虧損收窄58%至5.56億元人民幣勝預期。開市報83.2元，跌2.86%。

東瀛遊（6882）料去年轉賺7170萬，收益升近6倍。開市報0.67元，升13.56%。

蔡衍明1146萬增持旺旺（0151）。開市報4.25元，無升跌。

白花油（0239）發盈喜，料年度綜合純利大增至1億元。無成交，報1.78元。

破頂股表現

破頂股包括，ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見21.8元，開市報21.8元，升1.96%；博雅互動（0434）創52周高，見1.36元，開市報1.36元，升2.26%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.163元，開市報0.163元，升0.62%。

異動股

上升異動股，包括，泓基集團（2535）開市報0.65元，升160%；錦藝集團控股（0565）開市報0.182元，升13.75%；東瀛遊（6882）開市報0.67元，升13.56%；中國新消費集團（8275）開市報0.22元，升13.4%；中國農產品交易（0149）開市報0.08元，升12.68%；宜明昂科（1541）開市報23.95元，升11.66%；優必選（9880）開市報226.8元，升11.18%；紫元元（8223）開市報1.92元，升10.98%；港龍中國地產（6968）開市報0.14元，升10.24%；嘉耀控股（1626）開市報5元，升10.13%。

下跌異動股，包括，新創建集團（0659）開市報6.93元，跌22.05%；樂思集團（2540）開市報0.9元，跌18.18%；竣球控股（1481）開市報0.5元，跌10.71%；世紀陽光（0509）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；MONGOL MINING（0975）開市報13元，跌7.54%；舜宇（2382）開市報45.1元，跌6.53%；卓越教育集團（3978）開市報2.71元，跌5.57%。

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