恒指今早高開45點或0.29%，報16275點，大市成交金額13億元；國指今早高開11點或0.2%，報5624點。恒生科技指數開市報3360點，升0.05%。金融、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.1%，下跌為2.73%，無升跌為89.15%。