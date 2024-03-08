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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見兩周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.7點子至4.53202%，是2月22日後最高，當日報4.55048%。對上一次連升2日是2024年2月14日，當日拆息報4.54441%。

港元現報7.82元升值8點子，曾貶值最多11點子，報7.8219元，亦曾升值最多13點子，報7.8195元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升13.04點子至3.92083%，是2024年3月1日後最高；1星期HIBOR升1.27點子至4.09393%；2星期HIBOR跌1.46點子至4.2%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.68315%；6個月期HIBOR升0.21點子至4.76232%，是1月23日後最高；12個月期HIBOR升0.45點子至4.83693%，是1月10日後最高。

美元指數現報102.819貶值0.004點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43431%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9343%，連續3日收窄，利差是2024年2月23日後最窄，當日差距為-0.9165%。

對上一次連續3日收窄，是2024年2月13日，當日利差報-0.894%。

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