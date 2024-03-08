恒指今早高開45點，高位升259點，低位升45點，高低波幅214點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為32.95%，下跌為19.49%，無升跌為47.55%。

恒指半日升190點或1.18%，報16420點，大市成交金額428億元；國指升70點或1.25%，報5683點。恒生科技指數收報3401點，升1.26%。

藍籌股成交金額181.06億元，佔大市成交42.3%；科指成份股成交金額82.19億元，佔大市成交19.2%；國指成份股成交金額145億元，佔大市成交33.87%。

24隻雙櫃台股，總成交0.2億元人民幣，相當於約0.21億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.52%，至71.58億元，佔大市成交16.69%。牛熊證成交金額37.4億元，減少18.72%；窩輪成交金額34.17億元，減少13.97%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。京東（9618）、中電（0002）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌67隻升，13隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升9.07%，收報5.89元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）跌1.84%，收報64.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報70.3元，升5.4%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報83.9元，跌2.04%。

恒指受制於10天線(16491.03點)，20天線(16353.7點)失而復得。科指曾升穿10天線(3421.48點)，20天線(3347.64點)升穿50天線(3342.39點)。

北水南下合計淨流入8.94億元，較上日減少80.12%，連續第17日流入，累計流入523.16億元，對上一次連續17日淨流入是2023年3月30日。南水北上合計淨流入28.05億元人民幣，終止連續2日流出。

新地（0016）洗衣街商業項目申寬高限等 涉逾152萬呎2029年落成。收報78.45元，跌0.38%。

佳兆業（1638）清盤呈請聆訊押後至4月29日。收報0.104元，升0.97%。

唐家成據報將任命為港交所（0388）主席。收報235.8元，升0.68%。

傳考慮出售香港、台灣及新加坡戲院業務 橙天嘉禾（1132）一度漲1.07倍。收報0.068元，升61.9%。

SEC推遲比特幣ETF期權交易。ＦＡ南方比特幣（3066）收報26.74元，升0.91%。ＦＡ三星比特幣（3135）收報26.06元，升0.93%。

據報美國會反間諜調查發現中國起重機有通訊裝置。三一國際（0631）收報6.01元，無升跌。中聯重科（1157）收報5.24元，跌2.6%。

中海油（0883）：南海發現儲量1億噸油氣田 股價創12年高。創52周高，見17.8元，收報17.8元，升3.49%。

華為、中芯（0981）據報用美國技術生產先進晶片。收報16.72元，升1.95%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，理文造紙（2314）收報2.29元，升2.69%。理文化工（0746）收報3.07元，跌0.97%。中興通訊（0763）收報17.56元，升5.4%。ＴＯＭ集團（2383）收報0.61元，跌6.15%。匯賢產業信託（87001）平上市低位0.73元，收報0.74元，跌1.33%。

泓基集團（2535）上市，定價0.25元。收報0.54元，升116%。

樂思集團（2540）上市，定價1.1元。收報1.42元，升29.09%。

普拉達（1913）去年多賺44%勝預期。創52周高，見66.35元，收報65.15元，升17.07%。

越秀房託（0405）去年分派總額跌23%，每基金單位末期分派3.03分人民幣。平上市低位1元，收報1.02元，跌1.92%。

A8新媒體（0800）盈喜，料去年多43%至1.1倍。收報0.136元，無升跌。

香港寬頻（1310）旗下香港寬頻企業方案（HKBNES）成為香港首家阿里雲Landing Zone合作夥伴。收報2.89元，跌2.03%。

港鐵（0066）全年少賺20%勝預期，基礎盈利跌40%遜預期，末期息0.89元。港鐵：料會適時推出東涌東及小濠灣項目招標。收報25.25元，升0.8%。

九倉置業（1997）吳天海：不能單靠增加個人遊城市，社會對過夜旅客減少過度恐慌。吳天海：廣東道16家奢侈品名店去年銷售額達100億元，睇齊2018年。收報26.95元，升2.86%。

利福中國（2136）料去年轉賺最多9000萬人幣。收報0.68元，跌1.45%。

嗶哩嗶哩（9626）上季經調整淨虧損收窄58%至5.56億元人民幣勝預期。收報83.9元，跌2.04%。

東瀛遊（6882）料去年轉賺7170萬，收益升近6倍。收報0.65元，升10.17%。

蔡衍明1146萬增持旺旺（0151）。收報4.38元，升3.06%。

白花油（0239）發盈喜，料年度綜合純利大增至1億元。創52周高，見2.1元，收報2元，升12.36%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1564元，收報1563元，升0.22%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見6.34元，收報6.29元，升0.8%；達力普控股（1921）創上市新高，見5.46元，收報5.33元，升2.5%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見16.34元，收報16.32元，升2.38%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1564元，收報1563元，升0.22%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2060元，收報2060元，升1.18%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見13.16元，收報13.16元，升2.73%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見22.18元，收報21.96元，升2.71%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見23.32元，收報23.14元，升3.4%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見6.575元，收報6.575元，升0.31%；普拉達（1913）創52周高，見66.35元，收報65.15元，升17.07%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.17元，收報2.16元，升10.2%；福耀玻璃（3606）創52周高，見41.85元，收報41.6元，升5.72%；中國電力（2380）創52周高，見3.41元，收報3.4元，升0.59%；國浩集團（0053）創52周高，見92元，收報91.5元，無升跌；白花油（0239）創52周高，見2.1元，收報2元，升12.36%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.18元，收報5.03元，升4.14%；中海油（0883）創52周高，見17.8元，收報17.8元，升3.49%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，希望教育（1765）低見0.25元，收報0.26元，升1.96%；信達國際控股（0111）低見0.243元，收報0.243元，跌1.22%；德合集團（0368）低見0.249元，收報0.249元，跌0.4%；僑雄國際（0381）低見0.137元，收報0.137元，跌8.67%；和嘉控股（0704）低見0.096元，收報0.096元，跌17.95%；凌銳控股（0784）低見0.082元，收報0.09元，跌2.17%；中原銀行（1216）低見0.265元，收報0.285元，跌6.56%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.25元，收報0.32元，升10.34%；天成控股（2110）低見0.142元，收報0.152元，無升跌；堃博醫療－Ｂ（2216）低見0.58元，收報0.66元，升4.76%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，BOSSINI INT'L（0592）低見0.106元，收報0.112元，升0.9%；中國聖牧 （1432）低見0.21元，收報0.21元，無升跌；中國聖牧（1432）低見0.21元，收報0.21元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.53元，收報1.62元，升3.18%；中國興業控股（0132）低見0.091元，收報0.121元，升13.08%；麗新國際（0191）低見0.67元，收報0.67元，跌1.47%；德永佳集團（0321）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；南華金融（0619）低見0.119元，收報0.119元，跌24.68%；環科國際（0657）低見0.018元，收報0.018元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，泓基集團（2535）收報0.54元，升116%；橙天嘉禾（1132）收報0.068元，升61.9%；佳民集團（8519）收報0.48元，升50%；基石金融（8112）收報0.55元，升48.65%；春能控股（8430）收報0.28元，升33.33%；合豐集團（2320）收報0.089元，升32.84%；藍港互動（8267）收報0.79元，升31.67%；中國智能健康（0348）收報0.066元，升29.41%；強泰環保（1395）收報0.075元，升29.31%；樂思集團（2540）收報1.42元，升29.09%；向中國際（1871）創52周高，見0.38元，收報0.37元，升27.59%。

下跌異動股，包括，豐展控股（1826）收報0.04元，跌27.27%；南華金融（0619）見52周低0.119元，收報0.119元，跌24.68%；濠亮環球（8118）平上市低位0.055元，收報0.055元，跌23.61%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.95元，跌23.39%；MONGOL MINING（0975）收報10.94元，跌22.19%；新創建集團（0659）收報6.92元，跌22.16%；中國數字視頻（8280）收報0.037元，跌21.28%；高陞集團控股（1283）見52周低0.57元，收報0.57元，跌20.83%；朗詩（0106）收報0.06元，跌20%；久融控股（2358）收報0.021元，跌19.23%。

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