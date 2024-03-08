羅文指，近年市場分割、地方保護主義問題時有發生，去年當局組織各地區和部門清理妨礙統一市場和公平競爭政策措施4218宗，並查處濫用行政權力、排除限制競爭的案件。

工信部部長金壯龍則指，當局將推進資訊化與工業化深度融合，促進製造業數位化、網路化、智慧化發展，同時進行「人工智慧+」，推動人工智慧賦能新型工業化。金壯龍表示，推動新型工業化，要進一步深化改革、擴大開放，今年內地將全面取消製造業領域外資准入限制措施，也準備試點開放網路資料中心等加值電信業務。

當局科技創新能力提升，亦包括鞏固提升資訊通信業的競爭優勢和領先地位，適度超前建設5G、算力等資訊設施，持續推動工業互聯網規模化應用，促進5G賦能「千行百業」，並強化5G演進，支持5G-A發展，加強6G技術研發。

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