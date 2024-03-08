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港交所CEO陳翊庭：計劃優化營運、豐富產品 發掘更多企業及投資者來港

新一任港交所（0388）行政總裁陳翊庭上任近一周，陳翊庭表示上任後，積極和高級管理團體與每一個部門定立全年工作計劃，其方向包括優化該所營運、豐富產品生態圈及發掘更多企業及投資者到港交所上市。

近期有意見香港為「國際金融遺址」，陳翊庭今席港交所國際婦女節活動回應指，認為該遺址看法「特別片面」，認為該報道內容僅因為近期港股出現低迷，因此貿然下結論。她續指，香港作為國際金融中心，其內容十分豐富且「好有底氣」，因港不僅只有股市，仍有世界一流的銀行、保險公司、資產管理及證券領域，再加國家龐大的發展潛力作後盾。

陳翊庭提到，香港其國際金融中心地位強而有利，如金融系統技術建設、完善的法制、簡單的稅制、人才，以及資金和訊息可自由進出，其地位並非一、兩天可取代。她提到「股市永遠有波動」，若只因股市短期面臨挑戰，就斷言香港其國際金融中心不穩，她認為其說法並不成立。她希望現時作為港交所行政總裁，可以繼續帶領其團隊繼續為香港作為國際金融中心而效力，以及推動金融市場發展。

陳翊庭稱，市場期待港股何時出現曙光，她指出最近亦見正面訊號，如北向通1月至2月其交易量有顯著提升，日均成交額（ADT）達1300億元（人民幣，下同），上周亦有其中一日成交額曾高見1800億元，兩個月計淨流入約460億元，反映國際投資者均用行動證明看好中國增長潛力。另外，陳翊庭亦提到交易所買賣基金（ETF）及衍生產品亦有明顯上升趨勢，希望港股市場可愈做愈興旺 。

陳翊庭指出，過去香港公開招股（IPO）市場有挑戰性，其同時屬全球性現象，均受宏觀及高息因素影響，不便公司上市。而公司選擇上市考慮因素較多，如估值等因素影響，相信公司均在等最好時機上市，冀隨下半年市况有機會進入減息周期，令IPO市場有所改善。她提到，目前於港交所新申請IPO的公司約達30家，若計重新申請在內公司達共40家，較去年同期多約3成。

另外，彭博社引述消息指，港府計劃任命前證監會主席、現任港交所獨立非執行董事唐家成為港交所主席。陳翊庭回應指該人事決定屬董事會決定，待時機合適則會對外公布，亦很期待港交所主席的任名及與新主席合作。

 

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