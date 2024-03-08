按摩技師笑言：沒有香港人，我們就沒飯吃了

文中表示，港人北上消費的主要原因在於「價格差」。文中引述北上消費的港人表示，如果在香港做按摩，大概要花400-500港元一個人，但在深圳只需298人民幣。有按摩技師表示，店裡大概百分之八十的客人都是香港過來的，週末最多，更開玩笑指：「沒有香港人，我們就沒飯吃了。」

文章舉例指，香港超市的商品價格較內地貴很多，尤其是肉食和蔬菜，福田山姆超市9個裝的牛角包，平均一個只賣4元；而在香港的西餅店裡，一個至少要賣10元左右。為了便利港人消費，山姆和開市客都開通了從口岸直達的接駁線，亦有香港巴士公司和旅行社也推出「北上超市掃貨一日遊」。

根據香港入境處統計，去年香港居民約有5,300萬人次北上，其中四分之三是經由港深口岸出境。 其中去年下半年，港人經港深口岸北上的人數逐月遞增，從6月的408萬增長至12月的668萬人次，增幅63.7%。

港人在深圳非現金消費額逾86億人幣 按年增七成

文章指出，對於深圳，尤其是福田、羅湖口岸的主要商圈來講，香港就像一頭「現金奶牛」。根據中國銀行深圳分行數據統計，2023年港人在深圳的非現金消費總額超過86億元人民幣，按年升70%；總消費超過3500萬筆，按年升220%。

港上北上消費成風，香港零售業市況仍未恢復疫情前的水平。據統計處數據，去年本港零售業總銷售額約4067億港元，較2022年提升16%，但較2018年及2019年分別降低16%及9%。雖然香港政府積極推出政策和措施，包括「夜繽紛」、「盛事經濟」等，協助本地經濟復蘇，惟成效似乎有限。文章形容香港商家是「左等不到足夠多的內地遊客，右也等不到足夠多的本地市民」。

以前內地客買爆香港 如今港人走遍深圳

文章末提到，港人來深圳已經變得稀鬆平常，「十年河東、十年河西。以前是內地客大包買爆香港，現在換港人大包小包、穿洞洞鞋走遍深圳」。對於港人北上，深圳擺出的架勢，似乎更願意把這個化作城市機遇，來吸引更多的港人「錢進特區」。而對內地長大的新一代年輕人來說，父母到港搶奶粉，似乎已經是上個世紀的事。 港人來深圳，於他們已經變得稀鬆平常，理所當然。

其他報道

總商會：23條刊憲有助明確規定

香港投資基金上季淨流入335億元 按季升1.8倍

維達私有化先決條件已達成 要約價23.5元獨立財顧籲接納要約

港交所CEO陳翊庭：計劃優化營運、豐富產品 發掘更多企業及投資者來港

美國基金管理公司銘基國際 關閉上海辦公室 整合至香港

市監總局：今年工作重點推動公平競爭審查條例

半日沽空金額減10% 盈富沽空增1.6倍

理文化工全年少賺65% 末期息0.14元

恒指半日升190點 科指升1.2% 兩新股大升 南北水齊流入

理文造紙去年少賺11% 息0.061元

摩根資管：中國市場不可替代 將繼續增聘人手

佳兆業清盤呈請聆訊押後至4月29日

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見兩周高

唐家成據報將任命為港交所主席

傳考慮出售香港、台灣及新加坡戲院業務 橙天嘉禾一度漲1.07倍

SEC推遲比特幣ETF期權交易

據報美國會反間諜調查發現中國起重機有通訊裝置

中海油：南海發現儲量1億噸油氣田 股價創12年高

美眾議院委員會批准要求剝離TikTok提案

法巴擬在港逆市增聘人手

華為、中芯據報用美國技術生產先進晶片

人生「第五春」 傳媒大亨梅鐸將與女友結婚

恒指高開45點 科指升0.05% 泓基上市升1.6倍 樂思潛水18%

鮑威爾：更有信心通脹可保持在2% 減息將合適

港股ADR升82點 夜期高水99點 理文系、中興、TOM等業績

鮑威爾減息預期「不遠」 標指納指創紀錄新高 道指升130點

北水增持協鑫科技 減持國美零售