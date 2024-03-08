文章日期：2024年3月8日 16:17
Visa出招搶交通支付市場份額，由今日開始，拍Visa搭港鐵（0066）的乘客可參加抽獎，有機贏取參加未來由Visa及港鐵聯同音樂娛樂平台Katch舉辦一共5場的音樂盛會。亞太地區的Visa信用卡或扣帳卡持卡人只需預先登記再拍Visa搭港鐵，就可以獲取抽獎機會，贏取「Visa 與港鐵呈獻：《Katch the POP》音樂會」門票，總共1600張。
「Visa 與港鐵呈獻：《Katch the POP》音樂會」將於6月8日率先推出第一場，演出陣容包括人氣男子組合 MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、 王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger）；男團ERROR的4名成員以及韓國女星鄭秀妍（Jessica）。由今日至5月15日推廣期間，參加者可以於 Katch 網站以合資格 Visa信用卡或扣帳卡登記參加活動。 800名得獎者將於5月30日於Katch網站上公布，每位得獎者將獲得音樂會門票一套兩張。
Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，致力將公共交通系統與Visa的支付方式連繫起來，提升日常出行體驗。將繼續推出一系列音樂娛樂盛事。
其他報道
內媒：深圳猛吸香港錢 港人北上消費成風如「現金奶牛」
總商會：23條刊憲有助明確規定
香港投資基金上季淨流入335億元 按季升1.8倍
維達私有化先決條件已達成 要約價23.5元獨立財顧籲接納要約
港交所CEO陳翊庭：計劃優化營運、豐富產品 發掘更多企業及投資者來港
美國基金管理公司銘基國際 關閉上海辦公室 整合至香港
市監總局：今年工作重點推動公平競爭審查條例
半日沽空金額減10% 盈富沽空增1.6倍
理文化工全年少賺65% 末期息0.14元
恒指半日升190點 科指升1.2% 兩新股大升 南北水齊流入
理文造紙去年少賺11% 息0.061元
摩根資管：中國市場不可替代 將繼續增聘人手
佳兆業清盤呈請聆訊押後至4月29日
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見兩周高
唐家成據報將任命為港交所主席
傳考慮出售香港、台灣及新加坡戲院業務 橙天嘉禾一度漲1.07倍
SEC推遲比特幣ETF期權交易
據報美國會反間諜調查發現中國起重機有通訊裝置
中海油：南海發現儲量1億噸油氣田 股價創12年高
美眾議院委員會批准要求剝離TikTok提案
法巴擬在港逆市增聘人手
華為、中芯據報用美國技術生產先進晶片
人生「第五春」 傳媒大亨梅鐸將與女友結婚