「Visa 與港鐵呈獻：《Katch the POP》音樂會」將於6月8日率先推出第一場， 演出陣容包括人氣男子組合 MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（ Stanley）、 王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Ti ger）；男團ERROR的4名成員以及韓國女星鄭秀妍（ Jessica）。由今日至5月15日推廣期間，參加者可以於 Katch 網站以合資格 Visa信用卡或扣帳卡登記參加活動。 800名得獎者將於5月30日於Katch網站上公布， 每位得獎者將獲得音樂會門票一套兩張。

Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧表示，致力將公共交通系統 與Visa的支付方式連繫起來，提升日常出行體驗。將繼續推出一 系列音樂娛樂盛事。

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