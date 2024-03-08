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恒指收市升123點 成交兩周最少 南水流入一周最多 恒指國指連跌兩周

憧憬聯儲局將減息，美匯指數見個半月低，美股上升，亞股亦跟隨向上，雖然北水第17日流入，南水流入亦見逾一周最多，不過港股成交進一步收窄至不足900億元，見近兩周最少，恒指波幅亦見本周次低。全周計恒指、國指連跌兩周，科指則第一周下跌。

恒指今早高開45點，高位升259點，低位升45點，高低波幅214點為本周次低。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為41.68%，下跌為23.28%，無升跌為35.02%。

恒指收市升123點或0.76%，報16353點，大市成交金額866億元，較上日減少11.55%，是2月26日835.46億元成交後最少；國指升42點或0.76%，報5656點。恒生科技指數收報3385點，升0.78%。

藍籌股成交金額418.17億元，佔大市成交48.28%；科指成份股成交金額172.85億元，佔大市成交19.95%；國指成份股成交金額336.79億元，佔大市成交38.89%。

24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.32%，至81.19億元，佔大市成交9.36%。牛熊證成交金額43.65億元，減少5.15%；窩輪成交金額37.53億元，減少5.51%。

友邦（1299）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）拖累大市。

藍籌60隻升，19隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升9.44%，收報5.91元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）跌2.38%，收報63.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報70.25元，升5.32%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報83.4元，跌2.63%。

恒指曾升穿10天線(16484.31點)，收市升穿並高於20天線(16350.34點)。科指10天線(3419.86點)得而復失，20天線(3346.83點)升穿50天線(3342.06點)。

北水南下合計淨流入18.78億元，較上日減少58.25%，連續第17日流入，累計流入532.99億元，對上一次連續17日淨流入是2023年3月30日。南水北上合計淨流入60億元人民幣，終止連續2日流出，是2月29日後最多，當日報166.03億。

一周表現

恒指本周累跌1.42%或236點，跌幅是2月2日後最大，當時收市跌幅為2.62%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是1月12日；本周表現最佳的是信義光能（0968），累升20.37%，其次為創科實業（0669）及紫金礦業（2899），分別升14.35%及14.33%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌19.25%，其次為中升（0881）及中海外（0688），分別跌9.6%及8.57%。

國指本周累跌1.26%或72點，跌幅是2月2日後最大，當時收市跌幅為2.64%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是1月12日；本周表現最佳的是信義光能（0968），累升20.37%，其次為中海油（0883）及聯想（0992），分別升11.14%及5.61%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌19.25%，其次為中海外（0688）及蒙牛（2319），分別跌8.57%及7.63%。

科指本周累跌2.94%或102點，跌幅是2月2日後最大，當時收市跌幅為4.47%；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升6.38%，其次為聯想（0992）及快手（1024），分別升5.61%及4.59%。而表現最差的是理想（2015），累跌19.25%，其次為平安好醫生（1833）及東方甄選（1797），分別跌6.83%及6.46%。

午後消息股表現

維達（3331）私有化先決條件已達成 要約價23.5元獨立財顧籲接納要約。創52周高，見23.45元，收報23.35元，跌0.21%。

港交所（0388）CEO陳翊庭：計劃優化營運、豐富產品 發掘更多企業及投資者來港。收報234.2元，無升跌。

理文化工（0746）全年少賺65% 末期息0.14元。收報3.17元，升2.26%。

理文造紙（2314）去年少賺11% 息0.061元。收報2.4元，升7.62%。

今早及隔晚消息股表現

新地（0016）洗衣街商業項目申寬高限等 涉逾152萬呎2029年落成。收報78.15元，跌0.76%。

佳兆業（1638）清盤呈請聆訊押後至4月29日。創上市新低，見0.092元，收報0.105元，升1.94%。

唐家成據報將任命為港交所（0388）主席。收報234.2元，無升跌。

傳考慮出售香港、台灣及新加坡戲院業務 橙天嘉禾（1132）一度漲1.07倍。收報0.066元，升57.14%。

SEC推遲比特幣ETF期權交易。ＦＡ南方比特幣（3066）收報26.9元，升1.51%。ＦＡ三星比特幣（3135）收報26.2元，升1.47%。

據報美國會反間諜調查發現中國起重機有通訊裝置。三一國際（0631）收報6.03元，升0.33%。中聯重科（1157）收報5.35元，跌0.56%。

中海油（0883）：南海發現儲量1億噸油氣田 股價創12年高。創52周高，見18.16元，收報17.96元，升4.42%。

華為、中芯（0981）據報用美國技術生產先進晶片。收報16.62元，升1.34%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，理文造紙（2314）收報2.4元，升7.62%。理文化工（0746）收報3.17元，升2.26%。中興通訊（0763）收報17.92元，升7.56%。ＴＯＭ集團（2383）收報0.59元，跌9.23%。匯賢產業信託（87001）平上市低位0.73元，收報0.74元，跌1.33%；

泓基集團（2535）上市，定價0.25元。收報0.59元，升136%。

樂思集團（2540）上市，定價1.1元。收報1.5元，升36.36%。

普拉達（1913）去年多賺44%勝預期。創52周高，見66.8元，收報63.9元，升14.82%。

越秀房託（0405）去年分派總額跌23%，每基金單位末期分派3.03分人民幣。平上市低位1元，收報1.01元，跌2.88%。

A8新媒體（0800）盈喜，料去年多43%至1.1倍。見52周低0.117元，收報0.123元，跌9.56%。

香港寬頻（1310）旗下香港寬頻企業方案（HKBNES）成為香港首家阿里雲Landing Zone合作夥伴。收報2.9元，跌1.69%。

港鐵（0066）全年少賺20%勝預期，基礎盈利跌40%遜預期，末期息0.89元。港鐵：料會適時推出東涌東及小濠灣項目招標。收報25.2元，升0.6%。

九倉置業（1997）吳天海：不能單靠增加個人遊城市，社會對過夜旅客減少過度恐慌。吳天海：廣東道16家奢侈品名店去年銷售額達100億元，睇齊2018年。收報26.75元，升2.1%。

利福中國（2136）料去年轉賺最多9000萬人幣。收報0.69元，無升跌。

嗶哩嗶哩（9626）上季經調整淨虧損收窄58%至5.56億元人民幣勝預期。收報83.4元，跌2.63%。

東瀛遊（6882）料去年轉賺7170萬，收益升近6倍。收報0.64元，升8.47%。

蔡衍明1146萬增持旺旺（0151）。收報4.42元，升4%。

白花油（0239）發盈喜，料年度綜合純利大增至1億元。創52周高，見2.1元，收報2元，升12.36%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見51.48元，收報51.38元，升0.23%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1565元，收報1564.5元，升0.32%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見6.36元，收報6.26元，升0.32%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.19元，收報6.19元，升4.38%；達力普控股（1921）創上市新高，見5.46元，收報5.34元，升2.69%；怡俊集團控股（2442）創上市新高，見2.15元，收報2.15元，升26.47%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見16.7元，收報16.58元，升4.02%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1565元，收報1564.5元，升0.32%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見75.62元，收報75.62元，升2.55%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8731.7元，收報8731.7元，升0.06%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2060元，收報2060元，升1.18%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1176.5元，收報1176.5元，升1.29%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見13.21元，收報13.21元，升3.12%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見22.24元，收報22.08元，升3.27%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1068.2元，收報1068.2元，升0.03%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見23.32元，收報23.2元，升3.66%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1045.7元，收報1045.4元，跌0.01%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.88元，收報17.88元，升1.71%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1116.05元，收報1116.05元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見6.575元，收報6.575元，升0.31%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見47.32元，收報47.32元，升0.13%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1031.6元，收報1031.6元，升0%；集海資源（2489）創上市新高，見0.7元，收報0.6元，跌3.23%；長久股份（6959）創上市新高，見22.1元，收報22.1元，升11.62%；普拉達（1913）創52周高，見66.8元，收報63.9元，升14.82%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.36元，收報2.31元，升17.86%；福耀玻璃（3606）創52周高，見41.85元，收報41.45元，升5.34%；中國電力（2380）創52周高，見3.45元，收報3.43元，升1.48%；國浩集團（0053）創52周高，見92元，收報91.75元，升0.27%；利民實業（0229）創52周高，見0.92元，收報0.92元，升4.55%；白花油（0239）創52周高，見2.1元，收報2元，升12.36%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.18元，收報5.02元，升3.93%；中海油（0883）創52周高，見18.16元，收報17.96元，升4.42%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.092元，收報0.105元，升1.94%；希望教育（1765）低見0.25元，收報0.26元，升1.96%；順豐房託（2191）低見2.43元，收報2.43元，跌1.62%；信達國際控股（0111）低見0.243元，收報0.25元，升1.63%；德合集團（0368）低見0.249元，收報0.249元，跌0.4%；僑雄國際（0381）低見0.137元，收報0.153元，升2%；國美零售（0493）低見0.02元，收報0.022元，升4.76%；和嘉控股（0704）低見0.096元，收報0.116元，跌0.85%；凌銳控股（0784）低見0.082元，收報0.088元，跌4.35%；天業節水（0840）低見0.135元，收報0.155元，升3.33%。

54隻股份創52周低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.097元，收報0.1元，跌0.99%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.106元，收報0.112元，升0.9%；中國聖牧 （1432）低見0.21元，收報0.211元，升0.48%；中國聖牧（1432）低見0.21元，收報0.211元，升0.48%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；COSMOPOL INT'L（0120）低見1.53元，收報1.65元，升5.1%；粵海置地（0124）低見0.41元，收報0.415元，無升跌；中國興業控股（0132）低見0.091元，收報0.118元，升10.28%；萬邦投資（0158）低見89.9元，收報89.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，泓基集團（2535）收報0.59元，升136%；藍港互動（8267）收報1元，升66.67%；橙天嘉禾（1132）收報0.066元，升57.14%；佳民集團（8519）收報0.495元，升54.69%；運興泰集團（8362）創52周高，見0.116元，收報0.104元，升44.44%；昌利控股（8098）創52周高，見0.11元，收報0.108元，升40.26%；樂思集團（2540）收報1.5元，升36.36%；協同通信（1613）收報0.65元，升34.02%；基石金融（8112）收報0.495元，升33.78%；愛世紀集團（8507）收報0.12元，升30.43%；博雅互動（0434）創52周高，見1.73元，收報1.73元，升30.08%。

下跌異動股，包括，MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.87元，跌29.84%；MONGOL MINING（0975）收報10.78元，跌23.33%；新創建集團（0659）收報6.94元，跌21.93%；濠亮環球（8118）平上市低位0.055元，收報0.058元，跌19.44%；中國數字視頻（8280）收報0.038元，跌19.15%；朗詩（0106）收報0.061元，跌18.67%；豐展控股（1826）收報0.045元，跌18.18%；瑞鑫國際集團（0724）收報0.122元，跌17.57%；正榮服務（6958）收報0.184元，跌15.98%；國瑞健康（2329）收報0.026元，跌13.33%。

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