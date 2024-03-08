業聚醫療（6929）去年盈利按年增長達1.44倍，達到4510萬美元，並首度宣布派發末期息每股0.1港元。首席營運總監劉桂禎表示，今年集團仍然會物色那些有助擴大銷售網絡及強化產品、技術的項目，進行收購，並留意擴展拉丁美洲市場的空間。在今次首派息後，首席財務官陳泳成稱，希望將來保持派息比例在20至30%。
劉桂禎指出，在疫後已經陸續對外恢復與外間客戶接觸，在供應鏈復常後，亦不用再如疫情期間提早預訂更多物料生產。現時集團會因應需求，在深圳福永增加廠間及提升設備，及在杭州投資4.3億元人民幣建新廠，滿足市場需求，該廠有望在2027年投產。
陳泳成補充，今年在現成廠房的資本開支不多，並會陸續投入資金完成杭州廠房建設展。現時集團手持2.6億美元資金，單在去年度生息約1000萬美元，足夠發展所需。
繼該集團去年先後出資240萬歐元收購德國Eucatech、並分別出資1800萬美元及300萬美元收購印尼及韓國分銷商，陳泳成指出，集團的直銷市場因此增至11個，當中海外收入佔比更達86%。
劉桂禎補充，集團的產品組合已由傳統應用於冠脈、擴展至施用於手腳的外周產品、腦神經及其他領域，當中外周產品銷售已增至佔比10%，他們會視乎產品及協同效應去開拓直銷市場，亦著重分銷業務，可以結合不同產品組合按客戶需要作套裝銷售，因此沒有特定外周產品佔比比例。
隨著業聚打入要求最高並與美國市場有連繫的日本市場，她預期與美國雅培藥廠建立的業務關系，有助當地市場發展。另他們已有產品銷售到中東及拉美，他們亦有意在當地物色擴充空間。
去年中內地市場的手術量，一度受到當時的反貪腐行動而受到影響，但是劉桂禎指出，隨著時間推移當地手術量已見增加。她說，現時集團在內地主要銷售Scoreflex NC聚力擴張球囊導管為主，今年將開發更高價的第二代產品，甚至隨著完成測試後部署第三代產品。
此外，業聚董事長兼行政總裁錢永勛表示，現有研發團隊逾100人，當中香港團隊佔10多人，並且已在科技園設立實驗室，結合深圳團隊做更多開發。隨著香港的實驗室發展成熟，他不排除有更多研發活動在港進行。
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