集團董事會早前已獲授權購買總額不超過1億美元的加密貨幣。 為進一步推動在Web3業務布局和轉型， 擬進一步尋求股東事先批准， 進一步授出總額不超過1億美元之加密貨幣購買授權， 即購買加密貨幣總金額上限為2億美元， 將佔該集團於去年底總資產約73.45%，佔流動資產約79. 34%。該集團根據財務數據計算，即使使用授權總金額上限購買加 密貨幣，仍有流動資產約3.69億元人民幣，而每年傳統業務運營 收入足夠支撐日常運營的開支，並有所盈餘。

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