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博雅互動累購1110枚比特幣 尋准加碼1億美元購加密貨幣

博雅互動（0434）公布，累計已購買比特幣共計1110枚，均價約4.18萬美元，以及已購買以太幣共計約1.49萬枚，均價約2777美元。購買泰達幣約800萬枚。

集團董事會早前已獲授權購買總額不超過1億美元的加密貨幣。為進一步推動在Web3業務布局和轉型，擬進一步尋求股東事先批准，進一步授出總額不超過1億美元之加密貨幣購買授權，即購買加密貨幣總金額上限為2億美元，將佔該集團於去年底總資產約73.45%，佔流動資產約79.34%。該集團根據財務數據計算，即使使用授權總金額上限購買加密貨幣，仍有流動資產約3.69億元人民幣，而每年傳統業務運營收入足夠支撐日常運營的開支，並有所盈餘。

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