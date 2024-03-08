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周黑鴨料去年純利最多逾1億人幣 未達2億人幣目標

周黑鴨（1458）發盈利警告，預期截至去年12月31日止年度純利介乎1億至1.15億元（人民幣，下同），按年增長約2.9至3.5倍，但未達去年初披露利潤2億元或以上的目標，主因去年第四季消費減弱致該季虧損，以及境內附屬公司將分紅至該集團所產生的代扣代繳預提所得稅約3000萬元。

該集團評估收入27億至27.5億元，升15.2%至17.4%，而增長主要由於去年隨著宏觀經濟好轉，消費逐步復蘇，線下門店客㳘增加。

周黑鴨又表示，擬將股息比例提高至不低於盈利的60%，即日生效。

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