該集團評估收入27億至27.5億元，升15.2%至17.4% ，而增長主要由於去年隨著宏觀經濟好轉，消費逐步復蘇， 線下門店客㳘增加。

周黑鴨又表示，擬將股息比例提高至不低於盈利的60%，即日生效。

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