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匯豐：銀娛澳博推智慧賭枱搞科技化發展  瑞銀料今年競爭更大

最近澳門博彩市場正轉向智能化，匯豐發表報告，在銀河娛樂（0027）公布業績後，透露該集團會推出智慧籌碼（Smart Chips）等科技項目，該行進一步跟進澳門博彩（0880）業績時更指，該股將推出智慧賭枱，甚至實施中央化的營運及服務平台，引導不同渡假村之間客流，並令到更多客流至上葡京，幫助拉高下注金額、延長留宿時間等。

根據匯豐最新報告，澳博已經推出中央化的營運及服務平台，並且每天選擇100名新葡京的過夜客，轉介至上葡京，令到較少房間供應的新葡京面對過盛的需求時，解決問題同時，亦令到新物業上葡京的客流增加，並推動上葡京在1、2月份的非轉碼業務量按年增長25%。同時亦見平均注碼提升，留宿時間拉長，最終幫助到去年該集團第四季的中場贏率按季增長。

該行並指出，澳博正繼續擴充市務推廣及服務團隊，藉此擴大對公司廳及中場的服務。除此之外，匯豐留意到，澳博會於第四季推出智慧賭枱，料有關硬件設備提升，有助驅動營運效率及投資回報。

此外，中信里昂指出，料澳博今年的資本開支約15億元，低過其預估的27.5億元水平，並透露該股將於今年第四季在新葡京推行智慧籌碼。美銀的報告更指，澳博擬推出的賭枱具無線射頻識別技術含量，助提高效率及更精準面向目標客群。一般相信，隨著澳博及銀河等追求智慧型發展，這或為過往當地賭業尋求更大單層面積、跨樓面、供應更多賭枱及利便調配，藉此提升營運效率的做法，或帶來新的變化。

此外，瑞銀發表報告稱，六大博彩企業在去年第四季累計錄得除息稅、折舊及攤銷前盈利共20億美元，按季增長12%，並回復至疫情前2019年第四季的86%水平。當中在高端中場推動下，美高梅（2282）的市場佔有率按季增加1.7個百分點，達到16%水平，其餘有所下跌。該行料，隨著各大博企擴大銷售團隊、增加無線射頻識別賭枱，甚至提升服務，今年餘下時間博企的競爭正增加中。

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