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AXA安盛開拓女性市場 專為女性而設健康中心開幕

藉著3月8日國際婦女節，AXA安盛與楷和醫療集團聯合宣布，全港首間由保險公司及醫療集團合作「AXA安盛女性健康中心」正式投入服務，為廣大女性提供檢查、診斷、治療及健康管理等服務。

根據政府統計顯示，女性新確診的癌症個案正逐年遞增，發病率更在2020年首次超越男性，反映女性健康問題急需社會正視，為提高女性在主動預防、定期檢查、及建立健康生活的意識。 同時鼓勵和支持女性在健康問題上早發現、早治療。AXA安盛伙拍楷和醫療旗下女性健康品牌FemWell於尖沙咀核心地段設立「AXA安盛女性健康中心」，為女性提供一站式的健康管理，由全女性專業醫療團隊主理，提供普通科、婦產科、臨床腫瘤科、外科等專科服務，並設有多位臨床心理學家、精神科醫生、營養師及脊醫諮詢服務。中心更特設一對一的個案管理服務，因應客戶的獨特需要制定健康管理方案，從預約、檢查、治療直到復康護理，全程由專人貼身跟進。 

AXA 安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示：「『AXA安盛女性健康中心』正式投入服務，提高社會對女性健康的關注， 以更舒適、更優質的服務滿足女性的獨特需要。」

楷和醫療集團董事總經理黃良堯表示：「女性健康中心為FemWell發展推廣計劃的第一部曲，將積極探索更多其他有志於推廣女性全人健康的醫療服務生態合作。期望配合客戶為主導的服務、身心健康活動和教育資訊，讓女性更加關注個人健康，正視全面的身心狀況。」

 

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