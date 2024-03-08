根據政府統計顯示，女性新確診的癌症個案正逐年遞增，發病率更在2020年首次超越男性，反映女性健康問題急需社會正視，為提高女性在主動預防、定期檢查、及建立健康生活的意識。 同時鼓勵和支持女性在健康問題上早發現、早治療。AXA安盛伙拍楷和醫療旗下女性健康品牌FemWell於尖沙咀核心地段設立「AXA安盛女性健康中心」，為女性提供一站式的健康管理，由全女性專業醫療團隊主理，提供普通科、婦產科、臨床腫瘤科、外科等專科服務，並設有多位臨床心理學家、精神科醫生、營養師及脊醫諮詢服務。中心更特設一對一的個案管理服務，因應客戶的獨特需要制定健康管理方案，從預約、檢查、治療直到復康護理，全程由專人貼身跟進。

AXA 安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示：「『AXA安盛女性健康中心』正式投入服務，提高社會對女性健康的關注， 以更舒適、更優質的服務滿足女性的獨特需要。」

楷和醫療集團董事總經理黃良堯表示：「女性健康中心為FemWell發展推廣計劃的第一部曲，將積極探索更多其他有志於推廣女性全人健康的醫療服務生態合作。期望配合客戶為主導的服務、身心健康活動和教育資訊，讓女性更加關注個人健康，正視全面的身心狀況。」

其他報道

【有片：投資王道】Nvidia股價勢如破竹 王弼：買晶片股要有風險意識

匯豐：銀娛澳博推智慧賭枱搞科技化發展 瑞銀料今年競爭更大

理文化工：陳新滋調任為非執行董事

呷哺呷哺料去年淨虧損收窄 收入增加25%

富達減持李寧

博雅互動累購1110枚比特幣 尋准加碼1億美元購加密貨幣

名仕快相料去年轉賺至少800萬元

舜宇手機鏡頭出貨量按年升29% 模組升72%

大成食品去年盈利跌48.8% 不派末期息

全日沽空金額減12% 比率維持15% 盈富沽空增2.5倍

恒指收市升123點 成交兩周最少 南水流入一周最多 恒指國指連跌兩周

業聚：擬擴拉美市場 冀派息比例介乎二至三成

預先登記 拍Visa搭港鐵抽音樂會1600張門票

內媒：深圳猛吸香港錢 港人北上消費成風如「現金奶牛」

總商會：23條刊憲有助明確規定