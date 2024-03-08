丘鈦科技（1478）2月手機攝像頭模組銷量約2795. 6萬件，按年升6.1%，按月跌28.2%， 而整體攝像頭模組產品銷售數量按年增加7.3%， 主要是由於智能手機市場需求回升， 及該集團於中高端攝像頭模組產品及車載攝像頭模組產品的業務發展 良好，而按月減少28.2%，則主要是由於春節假期因素。