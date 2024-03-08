文章日期：2024年3月8日 18:11
丘鈦科技（1478）2月手機攝像頭模組銷量約2795.6萬件，按年升6.1%，按月跌28.2%，而整體攝像頭模組產品銷售數量按年增加7.3%，主要是由於智能手機市場需求回升，及該集團於中高端攝像頭模組產品及車載攝像頭模組產品的業務發展良好，而按月減少28.2%，則主要是由於春節假期因素。
該集團指紋識別模組銷售數量2月合計540.9萬件，按年跌25.7%，按月跌54.1%，銷售數量按月減少主要是由於春節假期因素。
其他報道
香港去年毛保費總額5497億元 按年跌1.1%
標普全球：中國財政指標疲弱 信用評級有下調壓力
周黑鴨料去年純利最多逾1億人幣 未達2億人幣目標
AXA安盛開拓女性市場 專為女性而設健康中心開幕
高視醫療料去年轉賺1.6億人幣
【有片：投資王道】Nvidia股價勢如破竹 王弼：買晶片股要有風險意識
匯豐：銀娛澳博推智慧賭枱搞科技化發展 瑞銀料今年競爭更大
理文化工：陳新滋調任為非執行董事
呷哺呷哺料去年淨虧損收窄 收入增加25%
富達減持李寧
博雅互動累購1110枚比特幣 尋准加碼1億美元購加密貨幣
名仕快相料去年轉賺至少800萬元
舜宇手機鏡頭出貨量按年升29% 模組升72%
大成食品去年盈利跌48.8% 不派末期息
全日沽空金額減12% 比率維持15% 盈富沽空增2.5倍
恒指收市升123點 成交兩周最少 南水流入一周最多 恒指國指連跌兩周
業聚：擬擴拉美市場 冀派息比例介乎二至三成
預先登記 拍Visa搭港鐵抽音樂會1600張門票
內媒：深圳猛吸香港錢 港人北上消費成風如「現金奶牛」
總商會：23條刊憲有助明確規定
香港投資基金上季淨流入335億元 按季升1.8倍
維達私有化先決條件已達成 要約價23.5元獨立財顧籲接納要約
港交所CEO陳翊庭：計劃優化營運、豐富產品 發掘更多企業及投資者來港