保監局公布去年香港保險業的臨時統計數字，年內毛保費總額達到5497億元，較2022年跌1.1%；去年長期有效業務的保費收入總額達4824億元，較2022年跌1.8%。包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，保費收入為4234億元，按年升2.6%。
至於個人人壽及年金（投資相連）業務，保費收入為236億元，按年跌16.8%；退休計劃業務，其供款為293億元，按年跌34.3%，主要受到2022年有關退休計劃業務的個別交易所影響；給付保單持有人的申索和利益總金額為3324億元， 按年升11.6%。
長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1810億元，按年升34.2%；其中，由新造保單保費為1694億元，按年升41.8%的個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及新造保單保費為112億元，按年跌25.1%的個人人壽及年金（投資相連）業務組成。保險公司共發出約3萬份合資格延期年金保單，涉及保費19億元，佔個人業務總額1.1%。
內地訪客的新造業務保費方面，去年錄得保費590億元，或佔個人業務總額32.6%。保單中約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔已發出保單份額的55%、34%和4%；而內地訪客的新造業務保費於去年第4季進一步減少18.9%至121億元。
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