至於個人人壽及年金（投資相連）業務，保費收入為236億元，按年跌16.8%；退休計劃業務，其供款為293億元，按年跌34.3%，主要受到2022年有關退休計劃業務的個別交易所影響；給付保單持有人的申索和利益總金額為3324億元， 按年升11.6%。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1810億元，按年升34.2%；其中，由新造保單保費為1694億元，按年升41.8%的個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及新造保單保費為112億元，按年跌25.1%的個人人壽及年金（投資相連）業務組成。保險公司共發出約3萬份合資格延期年金保單，涉及保費19億元，佔個人業務總額1.1%。

內地訪客的新造業務保費方面，去年錄得保費590億元，或佔個人業務總額32.6%。保單中約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔已發出保單份額的55%、34%和4%；而內地訪客的新造業務保費於去年第4季進一步減少18.9%至121億元。

其他報道

AXA安盛開拓女性市場 專為女性而設健康中心開幕

高視醫療料去年轉賺1.6億人幣

【有片：投資王道】Nvidia股價勢如破竹 王弼：買晶片股要有風險意識

匯豐：銀娛澳博推智慧賭枱搞科技化發展 瑞銀料今年競爭更大

理文化工：陳新滋調任為非執行董事

呷哺呷哺料去年淨虧損收窄 收入增加25%

富達減持李寧

博雅互動累購1110枚比特幣 尋准加碼1億美元購加密貨幣

名仕快相料去年轉賺至少800萬元

舜宇手機鏡頭出貨量按年升29% 模組升72%

大成食品去年盈利跌48.8% 不派末期息

全日沽空金額減12% 比率維持15% 盈富沽空增2.5倍

恒指收市升123點 成交兩周最少 南水流入一周最多 恒指國指連跌兩周

業聚：擬擴拉美市場 冀派息比例介乎二至三成

預先登記 拍Visa搭港鐵抽音樂會1600張門票

內媒：深圳猛吸香港錢 港人北上消費成風如「現金奶牛」

總商會：23條刊憲有助明確規定

香港投資基金上季淨流入335億元 按季升1.8倍

維達私有化先決條件已達成 要約價23.5元獨立財顧籲接納要約

港交所CEO陳翊庭：計劃優化營運、豐富產品 發掘更多企業及投資者來港

美國基金管理公司銘基國際 關閉上海辦公室 整合至香港

市監總局：今年工作重點推動公平競爭審查條例

半日沽空金額減10% 盈富沽空增1.6倍