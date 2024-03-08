標普全球目前於中國長期債務評級為「A+」。陳錦榮今日於標普全球網上研討會回應傳媒時提到，現時中國主權評級為穩定，主要因為標普全球認為過去幾年，中國經濟出現較為負面狀况的原因與新冠疫情有關。而標普全球亦相信，當中國走出疫情難關後，其經濟反彈後將會扭轉中國財政狀况。

陳錦榮提到，惟疫情過去一年後，現時標普全球留意到市場對中國經濟的悲觀情緒，而國內信心亦似乎持續疲弱，中國經濟亦面對其他壓力，或意味著標普全球所預視中國經濟復蘇、令財政狀况好轉的情景，或會有所延後至未來一、兩年後，同時意味著中國信用評級或會產生下調壓力。

陳錦榮強調，目前各個訊息都顯示現時中國經濟好壞參雜，他認為中國亦有一定機會率於今年輕微復蘇，他亦提到中國政府訂立5%的GDP增長目標，而標普全球亦認為中國經濟增長會接近該水平，但不會達到5%目標。他提到，若最後中國GDP增長接近5%目標，同時信心反彈、家庭支出及國內私人公司投資額度上升，則會令標普全球維持其信用評級。

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