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國美料去年收入大跌逾九成 惟虧損收窄

國美（0493）發盈警，預期2023年虧損按年減少45至55%之間，2022年虧損為199.56億元人民幣（下同）。集團指，虧損減少是因隨著商譽及使用權資產減值大幅減少及營銷費用減省，部份影響被收入減少導致的毛利下降及因計提逾期債務罰息而令財務成本增加所抵消。同時，國美預期2023年銷售收入，按年下滑超過90%，2022年銷售收入為174.44億元。

國美又披露，於2024年2月29日，集團逾期計息銀行及其他借款（包括應付債券）本金共為192.6億元。集團正積極與相關銀行及有關單位商討，其中包括改變貸款條款或延長貸款期限，促使達成雙方同意的安排。

於2024年2月29日，集團涉及的未決訴訟案件共計990宗，涉及金額共45.4億元，其中銀行及金融機構未決訴訟案件涉及金額共29億元。已有法院判決案件共計922宗。涉及金額共約130億元。於2024年2月29日，集團被凍結資金共1.14億元。

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