國美又披露，於2024年2月29日，集團逾期計息銀行及其他借款（包括應付債券）本金共為192.6億元。集團正積極與相關銀行及有關單位商討，其中包括改變貸款條款或延長貸款期限，促使達成雙方同意的安排。

於2024年2月29日，集團涉及的未決訴訟案件共計990宗，涉及金額共45.4億元，其中銀行及金融機構未決訴訟案件涉及金額共29億元。已有法院判決案件共計922宗。涉及金額共約130億元。於2024年2月29日，集團被凍結資金共1.14億元。

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