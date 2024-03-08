該公司又指出，在港理財顧問業務去年度APE按年增長372%至106億港元，市場佔有率高達31.1%。離岸新造業務名列第一，理財顧問業務則排名第二。一般保險業務的整體毛保費於去年錄得按年增長17%，創下五年新高，較市場平均增長率的4%為高。

保誠保險香港行政總裁林智剛表示，回顧2023年，隨著全面通關及經濟活動復常，大眾對健康和財富保障產品的需求大增，帶動香港保險市場顯著復甦。我們很高興保誠繼續成為領先業界的保險公司之一，年度保費等值銷售額增長更稱冠同業，可見保誠以客為本的業務策略運用得宜，而我們卓越的營運績效亦見成功。

他補充，於過去一年，他們致力拓展及提升保誠的健康保障業務，當中包括於去年年底聯同中山一間領先的醫院推出創新的跨境醫療服務。他們亦迎來了保誠澳門分行開幕這個重要里程碑，意味着保誠的業務已遍佈粵港澳大灣區。此外，他們的一般保險業務在過去一年也實現了雙位數的穩健增長。

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