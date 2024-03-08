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鱷魚恤料中期虧損顯著收窄至不多於1500萬元

鱷魚恤（0122）發「盈喜」，預期截至今年1月底止中期虧損不多於1,500萬元，對比2023年1月底止同期虧損為8,000萬元，虧損顯著收窄。

該公司表示，預估虧損收窄主要由於來自重估集團投資物業的虧損減少。

鱷魚恤今日收報0.127元，升1.6%。

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