文章日期：2024年3月8日 19:59
內地傳媒引述融創（1918）官微報道，2月下旬起，融創全國多地項目復工復產。截至3月6日，除北方地區部分項目仍處於冬歇期外，融創全國項目已復工批次達268個，累計到崗生產人員超過22600人。
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