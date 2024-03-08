香港港安醫院院長 / 行政總裁凌宏寶表示，位於利園二期的中心提供整全女性健康、兒童及青少年全人發展評估、家庭醫學、皮膚及整形外科服務、疾病營養諮詢及飲食治療、物理治療及復康服務、其他專科及門診服務。聯合醫務集團副主席兼聯席行政總裁孫文堅補充，新的特設男女各自的專區，讓女士可以在高私隱度的專區中接受檢查，並提供梳妝台方便整理儀容。

港安醫院除了籌備大型擴建，透過去年一月與聯合醫務簽署策略性合作協議，已由港安醫療中心派出醫生於聯合醫務預防醫學中心（尖沙咀）駐診作為進駐九龍區的試點，聯合醫務亦將為港安醫療中心─太古坊提供牙科服務，而港安醫療中心─銅鑼灣 / 普康醫學影像及化驗中心（利園二期），則是雙方進一步深化合作的第三個項目。

孫文堅亦表示，聯合醫務近兩年分別開設4間新的普康醫學影像及化驗中心，亦正積極加強專科醫療服務，帶動更多門診影像診斷服務的需求。相信與港安醫療的戰略合作，可達致同行之間的優勢互補，有助集團未來拓展。