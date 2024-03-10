他指，中央明確指出須加速發展「新質生產力」，特區政府亦非常努力，承接過去在創科方面累計的巨大投入，未來更須因應自身獨特優勢，在重點環節加強推動的力度。具體來說，本港需要推動產業鏈、供應鏈的優化升級；積極培育新興產業和未來產業，例如新材料、生命科學等；及深入推進數字經濟的創新發展，推動「數字產業化、產業數字化」，深化大數據、人工智能等的研發應用。

至於去年中國的生產總值已超過126萬億元人民幣，增長5.2%，中央把今年國家經濟增長目標訂為5%左右。他表示，在目前複雜的國際大環境下，這並不是一個容易的目標，但相信內地經濟具堅實的基礎和充實的政策空間，加上堅強的領導和上下團結，這個目標是一定可以實現的，這同時將為香港經濟的穩步較快發展，提供最強支撐。

談到中央今年的工作任務，包括擴大高水平對外開放，增強國內及國際雙循環的資源聯動效益，也會推動外貿質升量穩。當中包括辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會等重大展會，加快國際物流體系建設。

陳茂波認為，這亦將為香港提供龐大機遇，除了讓本地企業有更多機會參與內地的大型展覽和會議外，亦讓香港可因應內地大型會議展期，推出更多相連的活動或國際級會議，除進一步帶動本港會展業發展，也有助吸引更多商務旅客來港，暢旺我們的零售、餐飲以至運輸等行業。

他指，無論是經濟或社會發展，本港必須統籌好發展和安全。穩定安全的環境是一切社會經濟發展的前提。特區政府正全速推進《基本法》二十三條的立法工作，日前已將《維護國家安全條例草案》刊憲，同日提交立法會作首讀及二讀，立法會正連日審議有關法案，相信早日完成立法，維護國家安全的工作將更早得到完善，讓香港社會有更安全、更穩定的環境，大家一起集中精力謀發展、拼經濟，實現更安穩美好的生活。