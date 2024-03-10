去年3月，《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及配套指引文件（境外上市新規）正式實施，按照新規，境內企業在境外上市前需要向中國證監會履行備案程式，並提交行業主管部門等出具的監管意見或備案核准等文件。

雷添良指，境外上市新規運行近一年來整體有序，企業赴境外上市熱情漸高，資料顯示，近六成境內備案企業選擇香港作為擬上市地點。但在境外上市新規運行過程中，市場亦關注到備案審批進度慢、預期性不高的問題。

雷添良建議，相關部門能進一步理順內地企業境外上市的備案流程，同時向市場提供關於備案關注重點及審核範圍的更清晰的指引，幫助企業更好地配合備案工作要求，實現備案工作更加常態化、有序化、透明化，審批時間更具可預期性。

此外，他還建議內地相關部門出台一些鼓勵優質企業赴港上市融資的支持政策，例如鼓勵赴海外市場例如美國、瑞士等的境內企業同步申請在中國香港上市，這一方面能幫助企業有效降低地緣政治因素帶來的風險，同時也將為香港IPO市場帶來更多新機遇，鞏固提升香港國際金融中心地位。

據統計，2023年11月、12月及2024年1月，完成香港IPO備案的境內企業的平均備案處理時間分別為104天、171天和147天。

此外，滬深港通推出十周年之際，雷添良建議，兩地應借此契機，在擴大優化現有互聯互通機制方面推出一些具有深遠影響的新措施，不斷深化內地與國際金融市場、機構和投資者的聯繫，幫助中國實現更高水準的對外開放。

在便利投資者更有效地利用互聯互通安排方面，他建議降低港股通投資者准入資格門檻，優化互聯互通股息紅利稅務安排。當前，內地個人投資者在參與港股通交易時，需滿足證券帳戶及資金帳戶內的資產合計不低於50萬元人民幣。他建議降低滬深港通項下內地投資者准入資格標準至10萬元人民幣，為內地中小投資者提供一個投資優質港股市場標的的機會。此舉對提高香港市場流動性也非常重要。

至於互聯互通機制試點有關稅收政策，在南向交易方面，內地個人投資者通過港股通投資香港聯交所上市公司取得的股息紅利，需向內地繳納20%的個人所得稅。而根據內地上市公司股息紅利差別化個人所得稅相關政策，內地個人持有A股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。

雷添良認為，港股通下對個人投資者徵收高額的股息紅利所得稅，影響港股市場對內地個人投資者的吸引力，不利於長期穩定分配高股息的港股上市公司（包括H股公司和紅籌公司）獲得合理估值，也不利於引導港股通個人投資者進行長期價值投資。

他建議國家稅務總局與兩地證券監管部門積極研究優化相關稅收制度，降低港股通個人投資者的股息紅利稅收水準，使之與A股市場持平。