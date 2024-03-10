施穎茵致辭表示，為了讓公司客人，以至每位香港市民，均能提高防騙意識， 恒生以充滿創意和富有趣味的方法，聯乘本地流行歌手和組合推出『騙徒流行榜』，透過重新編寫多首流行曲，引起市民的興趣，並在各個官方溝通渠道，時刻為大家提供更適切的防騙資訊。

去年，恒生的反欺詐管理部成功檢測並作出處理的可疑交易金額，較2022年增加了66%。金管局副總裁阮國恒表示，騙徒無處不在，希望大家能夠把預防詐騙成為日常生活習慣，並且善用銀行及其他各方的防騙措施，提升自我防護的能力。

恒生於兩個月前開始聯乘本地歌手或組合推出「騙徒流行榜」，透過改編廣東歌及全新歌詞揭示各種流行騙局，包括黑客釣魚攻擊、投資群組詐騙 、網上情緣詐騙、假冒公職人員來電、網購詐騙及長者電騙。自推出以來，5 首分別由 ToNick、Serrini 及 perse主唱的至尊騙曲已錄得超過 300 萬瀏覽量。