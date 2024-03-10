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恒生防騙應援音樂會 提升大眾防騙意識 

恒生銀行公布，今天舉辦了「恒生銀行防騙應援音樂會」， 以提升市民和客戶保護自己及防範詐騙的意識，並有香港金融管理局副總裁阮國恒到場支持。同時，恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵與過百名市民一同欣賞ToNick 、perse、 Serrini 及薛家燕的演出。

施穎茵致辭表示，為了讓公司客人，以至每位香港市民，均能提高防騙意識， 恒生以充滿創意和富有趣味的方法，聯乘本地流行歌手和組合推出『騙徒流行榜』，透過重新編寫多首流行曲，引起市民的興趣，並在各個官方溝通渠道，時刻為大家提供更適切的防騙資訊。

去年，恒生的反欺詐管理部成功檢測並作出處理的可疑交易金額，較2022年增加了66%。金管局副總裁阮國恒表示，騙徒無處不在，希望大家能夠把預防詐騙成為日常生活習慣，並且善用銀行及其他各方的防騙措施，提升自我防護的能力。

恒生於兩個月前開始聯乘本地歌手或組合推出「騙徒流行榜」，透過改編廣東歌及全新歌詞揭示各種流行騙局，包括黑客釣魚攻擊、投資群組詐騙 、網上情緣詐騙、假冒公職人員來電、網購詐騙及長者電騙。自推出以來，5 首分別由 ToNick、Serrini 及 perse主唱的至尊騙曲已錄得超過 300 萬瀏覽量。