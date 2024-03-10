按業務分部劃分，生命科學服務及產品收入按年升14.5%至4.13億美元，經調整經營利潤增19.4%至7830.2萬美元。生物製劑開發服務收入按年減少12.4%至1.1億美元，經調整經營虧損擴大至2969.3萬美元，上年同期虧損114.8萬元。工業合成生物產品收入按年增11.4%至4305.1萬美元，經調整經營利潤跌16.7%至204.9萬美元。細胞療法按年增1.44倍至2.85億美元，經調整經營虧損收窄至3.95億美元，上年同期為4.22億美元。

去年集團研發開支按年增10.9%至3.9億美元，主要由於增加對人才的投資，聘請有經驗的人員，並為所有業務部門提供有競爭力的待遇和以股權結算的股份薪酬開支；持續的cilta-cel研發活動投入（包括提高 cilta-cel 3期臨床試驗患者入組率）及其他研發管線項目投入；及(iii)持續投資新產品及服務，以提高競爭力。

另外，期內購買其他無形資產，即軟件、專利和許可證產生的開支約為410萬美元，合作使用權資產的預付款約為 9880 萬美元，建造及購買物業、廠房和設備的開支約為 1.54億美元。截至去年底止，集團現金及現金等價物約為14億美元。

集團表示，去年醫療行業繼續面臨一系列挑戰，包括地緣政治衝突、通貨膨脹、生物科技投資減少、監管壓力以及後疫情時代其他不確定性因素。今年，集團將加大研發投入，以提高產品及服務的競爭力，亦通過數字化轉型及精益管理系統提高運營效率。為更快地響應客戶需求，降低全球供應鏈風險，集團會在全球擴大產能。