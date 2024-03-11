個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.04%，折合報269.9元；阿里巴巴（9988）升0.92%，折合報71.9元；美團（3690）升0.69%，折合報85.29元；匯控（0005）跌0.4%，折合報58.56元；建行（0939）跌0.07%，折合報4.86元。

道期現升0.007%；標期現跌0.02%；納期現跌0.11%。日本東證指數現跌1.4%；韓國KOSPI指數現跌0.61%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.34%。

VIX指數隔晚升2.07%或0.3點，報14.74點。

紐油現跌0.3%或0.24美元，報77.77美元；布油現跌0.32%或0.26美元，報81.81美元；金價現升0.18%或4.06美元，報2183.01美元；LME 銅期貨隔晚跌0.7%或61美元，報8579.5美元。比特幣現跌1.15%或800.9美元，報68629.51美元；美國10年期債息現跌0.09%或0.0038厘，報4.0711厘。

今日焦點股份可留意：

億達中國（3639）：收到清盤呈請。

ESR（1821）出售ARA私募基金業務。

多間公司最快今日公布業績，包括，艾德韋宣集團（9919）、CLSA PREMIUM（6877）、利華控股集團（1346）、塗鴉智能－Ｗ（2391）、藥師幫（9885）。

金斯瑞生物科技（1548）去年收入升三成，虧損收窄至9548萬美元。

新世紀醫療（1518）料全年轉賺8000萬至1億元。

雅生活（3319）盈警，料全年純利最多跌83%。

比亞迪（1211）擬在墨西哥哈利斯科州建廠，料涉資6億美元。

龍湖集團（0960）盈警，預計去年溢利降最多50%。

藥明康德（2359）再斥10億人幣入市，回購A股。

匯賢（87001）去年可分派收入按年減六成至2.27億人幣。

聯想控股（3396）預警去年盈轉虧最多40億人幣。

港安及聯合醫務（0722）拓新影像化驗中心，雙方共落實三個項目。

中興通訊（0763）去年純利93億人幣，升15%。

1957 & CO.（8495）發盈警，預計去年虧損最多300萬元。

中國飛鶴（6186）預計去年淨利潤減最多37%。

融創（1918）據報內地268個項目復工。

鱷魚恤（0122）料中期虧損顯著收窄至不多於1500萬元。

和記電訊（0215）於三大過海隧道啟動，5G「黃金頻譜」博覽館及機場同步覆蓋。

橙天嘉禾 （1132）無考慮售業務，股價升57%。

保誠（2378）去年在港保費等值銷售額按年增近三倍。

國美（0493）料去年收入大跌逾九成，惟虧損收窄。

丘鈦科技（1478）2月手機攝像頭模組銷量按年升6%。

周黑鴨（1458）料去年純利最多逾1億人幣，未達2億人幣目標。

高視醫療（2407）料去年轉賺1.6億人幣。

匯豐：銀娛（0027）澳博推智慧賭枱搞科技化發展，瑞銀料今年競爭更大。

理文化工（0746）：陳新滋調任為非執行董事。

呷哺呷哺（0520）料去年淨虧損收窄，收入增加25%。

富達減持李寧（2331）。

博雅互動（0434）累購1110枚比特幣，尋准加碼1億美元購加密貨幣。

名仕快相（8483）料去年轉賺至少800萬元。

舜宇（2382）手機鏡頭出貨量按年升29%，模組升72%。

大成食品（3999）去年盈利跌48.8%，不派末期息。

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