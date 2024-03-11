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恒指高開62點 科指升0.64% 京東升3% 嗶哩嗶哩升4%

恒指今早高開62點或0.39%，報16416點，大市成交金額19億元；國指今早高開22點或0.4%，報5679點。恒生科技指數開市報3407點，升0.64%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為7.66%，下跌為5.2%，無升跌為87.12%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中國銀行（3988）、小米（1810）拖累大市。

藍籌35隻升，28隻下跌，19隻無升跌。京東（9618）升3.67%，報96元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌2.08%，報9.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，7隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報87元，升4.32%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.4元，跌2.08%。

恒指低於10天線(16462.46點)，高於20天線(16377.24點)。科指低於10天線(3421.25點)高於20天線(3358.76點)。

羚邦（2230）投資影視製作公司S11 Partners。無成交，報0.185元。

億達中國（3639）：收到清盤呈請。無成交，報0.129元。

ESR（1821）出售ARA私募基金業務。無成交，報9.81元。

多間公司最快今日公布業績，績前表如下，艾德韋宣集團（9919）無成交，報1.19元。利華控股集團（1346）無成交，報0.96元。塗鴉智能－Ｗ（2391）無成交，報14.5元。藥師幫（9885）開市報10.3元，升3.52%。

金斯瑞生物科技（1548）去年收入升三成，虧損收窄至9548萬美元。開市報14.72元，升2.36%。

新世紀醫療（1518）料全年轉賺8000萬至1億元。無成交，報0.85元。

雅生活（3319）盈警，料全年純利最多跌83%。開市報3.54元，跌7.09%。

比亞迪（1211）擬在墨西哥哈利斯科州建廠，料涉資6億美元。開市報188.6元，升0.32%。

龍湖集團（0960）盈警，預計去年溢利降最多50%。開市報9.37元，跌0.11%。

藥明康德（2359）再斥10億人幣入市，回購A股。開市報47.5元，升1.5%。

匯賢（87001）去年可分派收入按年減六成至2.27億人幣。創上市新低，見0.71元，開市報0.71元，跌4.05%。

聯想控股（3396）預警去年盈轉虧最多40億人幣。開市報6.39元，跌5.75%。

港安及聯合醫務（0722）拓新影像化驗中心，雙方共落實三個項目。無成交，報0.45元。

中興通訊（0763）去年純利93億人幣，升15%。開市報17.92元，無升跌。

1957 & CO.（8495）發盈警，預計去年虧損最多300萬元。無成交，報0.195元。

中國飛鶴（6186）預計去年淨利潤減最多37%。開市報3.66元，跌2.66%。

融創（1918）據報內地268個項目復工。開市報1.19元，升1.71%。

鱷魚恤（0122）料中期虧損顯著收窄至不多於1500萬元。無成交，報0.127元。

和記電訊（0215）於三大過海隧道啟動，5G「黃金頻譜」博覽館及機場同步覆蓋。開市報1.05元，無升跌。

橙天嘉禾 （1132）無考慮售業務，股價升57%。開市報0.057元，跌13.64%。

保誠（2378）去年在港保費等值銷售額按年增近三倍。無成交，報77.95元。

國美（0493）料去年收入大跌逾九成，惟虧損收窄。開市報0.022元，無升跌。

丘鈦科技（1478）2月手機攝像頭模組銷量按年升6%。開市報3.13元，無升跌。

周黑鴨（1458）料去年純利最多逾1億人幣，未達2億人幣目標。開市報1.7元，跌1.73%。

高視醫療（2407）料去年轉賺1.6億人幣。無成交，報19.7元。

匯豐：銀娛（0027）澳博推智慧賭枱搞科技化發展，瑞銀料今年競爭更大。開市報39元，跌0.13%。

理文化工（0746）：陳新滋調任為非執行董事。開市報3.17元，無升跌。

呷哺呷哺（0520）料去年淨虧損收窄，收入增加25%。創上市新低，見1.65元，開市報1.65元，跌7.3%。

富達減持李寧（2331）。開市報19.42元，升1.04%。

博雅互動（0434）累購1110枚比特幣，尋准加碼1億美元購加密貨幣。創52周高，見1.97元，開市報1.97元，升13.87%。

名仕快相（8483）料去年轉賺至少800萬元。無成交，報0.089元。

舜宇（2382）手機鏡頭出貨量按年升29%，模組升72%。開市報50.35元，升1%。

大成食品（3999）去年盈利跌48.8%，不派末期息。無成交，報0.63元。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見51.58元，開市報51.58元，升0.39%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1579元，開市報1579元，升0.93%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.3元，開市報6.3元，升1.78%；怡俊集團控股（2442）創上市新高，見2.19元，開市報2.19元，升1.86%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1579元，開市報1579元，升0.93%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1180元，開市報1180元，升0.3%；紫金礦業（2899）創52周高，見14.94元，開市報14.94元，升1.77%；博雅互動（0434）創52周高，見1.97元，開市報1.97元，升13.87%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.69元，開市報3.69元，升0.54%；安徽皖通高速公路（0995）創52周高，見9.38元，開市報9.38元，升1.52%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見11.98元，開市報11.98元，升6.58%；九興控股（1836）創52周高，見10.98元，開市報10.98元，升0.92%；中集集團（2039）創52周高，見7.05元，開市報7.05元，升1.73%；中石化煉化工程（2386）創52周高，見4.59元，開市報4.59元，升0.66%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.48元，開市報3.48元，無升跌；維達國際（3331）創52周高，見23.45元，開市報23.45元，升0.43%。

破頂指數成份股包括，紫金礦業（2899）創52周高，見14.94元，開市報14.94元，升1.77%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括呷哺呷哺（0520）低見1.65元，開市報1.65元，跌7.3%；陽光油砂（2012）低見0.33元，開市報0.33元，跌5.71%；正榮服務（6958）低見0.16元，開市報0.16元，跌13.04%；匯賢產業信託（87001）低見0.71元，開市報0.71元，跌4.05%。

異動股

上升異動股，包括，博雅互動（0434）創52周高，見1.97元，開市報1.97元，升13.87%；大成糖業（3889）開市報0.09元，升12.5%；醫脈通（2192）開市報7.99元，升11.13%；裕承科金（0279）開市報0.03元，升11.11%；和諧汽車（3836）開市報0.67元，升9.84%；瑞浦蘭鈞（0666）開市報14.78元，升9.64%；常達控股（1433）開市報0.04元，升8.11%；滙景控股（9968）開市報0.03元，升7.14%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見11.98元，開市報11.98元，升6.58%；瑞慈醫療（1526）開市報1.19元，升6.25%。

下跌異動股，包括，通達（0698）開市報0.075元，跌14.77%；橙天嘉禾（1132）開市報0.057元，跌13.64%；正榮服務（6958）創上市新低，見0.16元，開市報0.16元，跌13.04%；海天國際（1882）開市報18.02元，跌9.9%；匯財金融投資（8018）開市報0.098元，跌8.41%；東風集團股份（0489）開市報3.13元，跌7.67%；呷哺呷哺（0520）創上市新低，見1.65元，開市報1.65元，跌7.3%；雅生活服務（3319）開市報3.54元，跌7.09%。

 

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