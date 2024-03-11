恒指今早高開62點或0.39%，報16416點，大市成交金額19億元；國指今早高開22點或0.4%，報5679點。恒生科技指數開市報3407點，升0.64%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為7.66%，下跌為5.2%，無升跌為87.12%。