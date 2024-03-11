銀河國際證券指出，龍湖有兩大主要資金來源，包括來自購物中心的經營貸款，龍湖目前仍有約 50 個購物中心可在未來幾年內獲得約 400 億至 500 億元的經營貸款。此外，龍湖每年還可從投資物業、物管部門及長租部門的經常性收入中獲得約 100 億元的現金流。

至於龍湖2025年到期的海外債務，據該行瞭解，龍湖已計劃在2024年下半年及2025年上半年提前償還兩筆海外銀團貸款，包括2024年下半年償還2025年上半年到期的84億元銀團貸款﹔以及2025年上半年償還2025年12月到期的82億元銀團貸款。

基於上述資料，該行認為即使沒有來自房地產開發的額外現金流，龍湖亦能依靠這兩兩項穩定的現金流償還債務。加上，龍湖還有約200億元的境內公司債額度尚未使用，故總體而言，儘管中國房地產銷售面臨挑戰，但該行認為龍湖的流動性仍然可控。

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