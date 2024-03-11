港元現報7.8195元升值7點子，曾貶值最多12點子，報7.8214元，亦曾升值最多8點子，報7.8194元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.95點子至3.78131%，是2024年3月6日後最低；1星期HIBOR跌0.11點子至4.09286%；2星期HIBOR無升跌報4.2%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.02點子至4.68333%；6個月期HIBOR跌2.01點子至4.7422%；12個月期HIBOR升0.03點子至4.8372%，是1月10日後最高。

美元指數現報102.749升值0.037點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43318%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9012%，連續5日收窄，利差是2024年2月22日後最窄，當日差距為-0.8849%。

對上一次連續5日收窄，是2024年2月15日，當日利差報-0.8523%。

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