美期亞股普遍向下，上周五晚萬科（2202）稱全數償付11日到期票據本息，加上今早有傳內地要求大型銀行加大對萬科融資支持，A股港股上升。
恒指今早高開62點，高位升272點，低位升62點，高低波幅209點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為14.04%，下跌為10.32%，無升跌為75.62%。
恒指半日升209點或1.28%，報16562點，大市成交金額520億元；國指升81點或1.44%，報5738點。恒生科技指數收報3472點，升2.55%。
藍籌股成交金額10.83億元，佔大市成交2.08%；科指成份股成交金額4.52億元，佔大市成交0.86%；國指成份股成交金額6.7億元，佔大市成交1.28%。
24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少5.32%，至81.19億元，佔大市成交418.91%。牛熊證成交金額43.65億元，減少5.15%；窩輪成交金額37.53億元，減少5.51%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中海油（0883）、神華（1088） 拖累大市。
藍籌39隻升，27隻下跌，16隻無升跌。信義光能（0968）升6.43%，收報6.29元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌3.75%，收報9.24元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，6隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報94.85元，升13.73%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.4元，跌2.08%。
恒指升穿10天線(16477.14點)上試100天線(16645.41點)。科指升穿10天線(3427.74點)。
北水南下合計淨流入15.09億元，較上日減少19.63%，連續第18日流入，累計流入548.09億元，對上一次連續18日淨流入是2023年3月31日。南水北上合計淨流入51.91億元人民幣，較上日減少13.49%，連續第2日流入，累計流入111.91億元。
阿里（9988）大文娛推港藝振興計劃 未來5年投入不少於50億。收報72.15元，升1.26%。
高瓴、博裕等據報擬投資萬國數據（9698）亞洲資料中心。收報6.84元，升8.06%。
AI徹底改變人類生活 百度（9888）李彥宏指「這職業」將來不存在。收報97元，升0.83%。
據報內地要求大型銀行加大對萬科（2202）融資支持。收報5.65元，升2.36%。
券商︰龍湖（0960）流動性風險不大 料今明兩年提前還近166億銀團。收報9.37元，跌0.11%。
羚邦（2230）投資影視製作公司S11 Partners。收報0.185元，無升跌。
億達中國（3639）：收到清盤呈請。收報0.114元，跌11.63%。
ESR（1821）出售ARA私募基金業務。收報9.81元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表如下，艾德韋宣集團（9919）收報1.22元，升2.52%。CLSA PREMIUM（6877）停牌。利華控股集團（1346）收報0.96元，無升跌。塗鴉智能－Ｗ（2391）收報14.5元，無升跌。藥師幫（9885）收報10.24元，升2.91%。
金斯瑞生物科技（1548）去年收入升三成，虧損收窄至9548萬美元。收報14.72元，升2.36%。
新世紀醫療（1518）料全年轉賺8000萬至1億元。收報0.85元，無升跌。
雅生活（3319）盈警，料全年純利最多跌83%。收報3.54元，跌7.09%。
比亞迪（1211）擬在墨西哥哈利斯科州建廠，料涉資6億美元。收報188.6元，升0.32%。
龍湖集團（0960）盈警，預計去年溢利降最多50%。收報9.37元，跌0.11%。
藥明康德（2359）再斥10億人幣入市，回購A股。收報47.5元，升1.5%。
匯賢（87001）去年可分派收入按年減六成至2.27億人幣。創上市新低，見0.67元，收報0.68元，跌8.11%。
聯想控股（3396）預警去年盈轉虧最多40億人幣。收報6.4元，跌5.6%。
港安及聯合醫務（0722）拓新影像化驗中心，雙方共落實三個項目。收報0.45元，無升跌。
中興通訊（0763）去年純利93億人幣，升15%。收報17.92元，無升跌。
1957 & CO.（8495）發盈警，預計去年虧損最多300萬元。收報0.195元，無升跌。
中國飛鶴（6186）預計去年淨利潤減最多37%。收報3.72元，跌1.06%。
融創（1918）據報內地268個項目復工。收報1.19元，升1.71%。
鱷魚恤（0122）料中期虧損顯著收窄至不多於1500萬元。收報0.127元，無升跌。
和記電訊（0215）於三大過海隧道啟動，5G「黃金頻譜」博覽館及機場同步覆蓋。收報1.05元，無升跌。
橙天嘉禾 （1132）無考慮售業務，股價升57%。收報0.057元，跌13.64%。
保誠（2378）去年在港保費等值銷售額按年增近三倍。收報77.95元，無升跌。
國美（0493）料去年收入大跌逾九成，惟虧損收窄。收報0.022元，無升跌。
丘鈦科技（1478）2月手機攝像頭模組銷量按年升6%。收報3.13元，無升跌。
周黑鴨（1458）料去年純利最多逾1億人幣，未達2億人幣目標。收報1.7元，跌1.73%。
高視醫療（2407）料去年轉賺1.6億人幣。收報19.7元，無升跌。
匯豐：銀娛（0027）澳博推智慧賭枱搞科技化發展，瑞銀料今年競爭更大。收報39元，跌0.13%。
理文化工（0746）：陳新滋調任為非執行董事。收報3.17元，無升跌。
呷哺呷哺（0520）料去年淨虧損收窄，收入增加25%。創上市新低，見1.65元，收報1.65元，跌7.3%。
富達減持李寧（2331）。收報19.42元，升1.04%。
博雅互動（0434）累購1110枚比特幣，尋准加碼1億美元購加密貨幣。創52周高，見1.97元，收報1.97元，升13.87%。
名仕快相（8483）料去年轉賺至少800萬元。收報0.089元，無升跌。
舜宇（2382）手機鏡頭出貨量按年升29%，模組升72%。收報50.35元，升1%。
大成食品（3999）去年盈利跌48.8%，不派末期息。收報0.63元，無升跌。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見51.92元，收報51.88元，升0.97%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1580元，收報1578元，升0.86%；中環新能源（1735）創上市新高，見6.3元，收報6.3元，升1.78%；怡俊集團控股（2442）創上市新高，見2.19元，收報2.19元，升1.86%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見6.29元，收報6.1元，升4.27%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1580元，收報1578元，升0.86%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8732.55元，收報8732.55元，升0.01%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1180元，收報1173.5元，跌0.25%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見27.38元，收報27.36元，升1.94%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1116.2元，收報1116.2元，升0.01%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見6.62元，收報6.62元，升0.68%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.09元，收報5.09元，升0.49%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見47.7元，收報47.7元，升0.8%；長久股份（6959）創上市新高，見23.65元，收報23.55元，升6.56%；樂思集團（2540）創上市新高，見1.97元，收報1.9元，升26.67%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.48元，收報2.35元，升1.73%；博雅互動（0434）創52周高，見1.97元，收報1.97元，升13.87%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.69元，收報3.69元，升0.54%；安徽皖通高速公路（0995）創52周高，見9.38元，收報9.38元，升1.52%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見11.98元，收報11.98元，升6.58%；九興控股（1836）創52周高，見10.98元，收報10.98元，升0.92%；中集集團（2039）創52周高，見7.05元，收報7.05元，升1.73%；中石化煉化工程（2386）創52周高，見4.59元，收報4.59元，升0.66%。
破頂指數成份股包括，紫金礦業（2899）創52周高，見15.12元，收報14.62元，跌0.41%。
13隻股份創上市新低，其中十隻包括，呷哺呷哺（0520）低見1.65元，收報1.65元，跌7.3%；順豐房託（2191）低見2.4元，收報2.4元，跌1.23%；陽光油砂（2012）低見0.33元，收報0.33元，跌5.71%；中國金融發展（3623）低見0.53元，收報0.59元，跌1.67%；中國供應鏈產業（3708）低見0.041元，收報0.042元，跌4.55%；瑞爾集團（6639）低見4.75元，收報5元，跌0.99%；正榮服務（6958）低見0.16元，收報0.171元，跌7.07%；浙江聯合投資（8366）低見0.016元，收報0.018元，跌5.26%；愛世紀集團（8507）低見0.089元，收報0.089元，跌25.83%；中國蜀塔（8623）低見0.026元，收報0.026元，跌3.7%。
6隻股份創52周低，包括愛德新能源（2623）低見0.375元，收報0.375元，跌10.71%；易通訊集團（8031）低見0.189元，收報0.189元，無升跌；中國新華電視（8356）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；倩碧控股（8367）低見0.067元，收報0.067元，跌1.47%；基石科技控股（8391）低見0.51元，收報0.57元，升3.64%；ITP HOLDINGS（8446）低見0.227元，收報0.23元，跌4.17%。
異動股
上升異動股，包括，瑞浦蘭鈞（0666）收報18.1元，升34.27%；樂思集團（2540）創上市新高，見1.97元，收報1.9元，升26.67%；浙江永安（8211）收報0.035元，升20.69%；指尖悅動（6860）收報0.116元，升17.17%；明樑控股（8152）收報0.058元，升16%；博雅互動（0434）創52周高，見1.97元，收報1.97元，升13.87%；嗶哩嗶哩（9626）收報94.85元，升13.73%；多想雲（6696）收報0.203元，升13.41%；御德國際控股（8048）收報0.045元，升12.5%；金泰豐國際控股（9689）收報0.58元，升11.54%。
下跌異動股，包括，榮豐億控股（3683）收報0.2元，跌27.27%；愛世紀集團（8507）創上市新低，見0.089元，收報0.089元，跌25.83%；藍港互動（8267）收報0.85元，跌15%；昌利控股（8098）收報0.092元，跌14.81%；通達（0698）收報0.075元，跌14.77%；ATLINKS（8043）收報0.25元，跌13.79%；橙天嘉禾（1132）收報0.057元，跌13.64%；帝國金融集團（8029）收報0.078元，跌13.33%；東方支付集團控股（8613）收報0.15元，跌13.29%；中國數字視頻（8280）收報0.033元，跌13.16%。
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