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比亞迪王傳福被指出軌 兩名私生子女同為美籍 恐車主資料遭美國掌控

內地汽車品牌比亞迪（1211）創辦人王傳福被中國鬆散科技創辦人、「機車大佬」張小雷實名爆料指，王傳福在已婚狀態下，在美國和公司高層李柯同居，兩人育有2名私生子女 William Wang(男)和Alice Wang(女)，兩人同為美國籍，其中私生子有參與公司內部業務，憂慮數百萬比亞迪車主的個人資料和道路訊息將被美國掌控。

張小雷指出，雖然王傳福在國內勤儉愛國，但在美國卻有多處豪宅資產，而且從未向中國證監會和股民通報實情，現時相關影片已被刪除。

張小雷在其微博帳號「鬆散小雷」上發文指，「深圳紀委已受理，實名舉報（附證材）！三個多月了，應該很快有結果，一起等！真的假不了，假的真不了，我相信國家，我對我的言論負責！」

對於張小雷的實名制舉報，比亞迪和王傳福皆未回覆。根據公開資料顯示，李柯是比亞迪的元老級人物，早在1996年就已加入比亞迪公司，現任比亞迪副總裁。

內媒《汽車之家》報道，張小雷於去年9月20日已經表示，鬆散科技已經因合約糾紛向法院起訴比亞迪，不僅指控鬆散造車20餘年，投入全部資金2.35億元委託比亞迪代工，但卻延遲交付長達25個月，還稱最終交付的還是配件不合格、環保隨車清單造假、未作RDE實驗的「違規品」，導致數萬訂單無法交付。

 

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