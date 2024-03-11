集團與優酷的合作關係邁上新台階，雙方將擴大原有合作，簽訂深度合作框架協議。在原有的合作基礎上，再追加三部劇集項目的合作，其中包括《新聞女王》系列續集《新聞女王2》，預計此劇將在明年年初開機拍攝。除此以外，在IP商業變現上，雙方也會深度合作，打通內地和香港的廣告和商業變現機會，其中包括植入式廣告及其他創新商業模式，以助廣告客戶拓展至更廣泛的地區市場及全球華人社群。

TVB指，是次加碼的深化合作計劃，不僅彰顯了集團和優酷對擴大中國乃至全球娛樂市場版圖的堅定承諾，更是對雙方為滿足日益增長的中國娛樂內容需求策略性部署的有力展現。

去年合作協議中，除《新聞女王》外，其他項目《法證先鋒VI 倖存者的救贖》和《黑色月光》，目前正在後期製作階段，預計於今年下半年播出。另外，《巨塔之后》將於四月開始拍攝，其他三部劇集包括《正義女神Themis》、《模仿人生》及《夫妻的博弈》也會陸續在今年下半年開始製作。TVB指出，將繼續提供高質量的作品，以滿足市場及觀眾們多樣化的需求。

電視廣播股價午後走高，最多升13.31%，高見3.66元，最新報3.49元，升8.05%。

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