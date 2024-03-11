Bowtie自願醫保靈活計劃的客戶可以自由選擇「中大醫院醫健組合」。不論任何年齡，任何性別，均劃一收費，每月保費200元。

對於加購了「中大醫院醫健組合」的自願醫保靈活計劃客戶，Bowtie會為其全數賠償多達139項日間手術程序以及228項住院手術或醫療程序套餐，當中包括醫生費用、病房收費、藥費等所有程序相關費用；與手術或醫療程序相關的併發症和深切治療的有關費用亦經已包括在內，令病人可以避免意外支出。

除了讓病人更清晰掌握醫療預算之餘，Bowtie亦希望透過加強與中大醫院的聯繫，簡化保險公司向醫院索取病人醫療紀錄的過程，進一步推廣預先批核申請服務，從而縮短甚至免卻他們等待賠償金的情況。

現時Bowtie旗下的所有自願醫保客戶都可以在網上自行下載預先批核表格並交由主診醫生填寫，當個案成功獲批後，他們便能夠享有「出院免找數」服務；而加購了「中大醫院醫健組合」的客戶將會獲發一張特定的醫療卡，他們只需在到中大醫院求診時透過該卡表明身份，中大醫院便會自動向Bowtie作出預先批核申請，病人在整個過程中毋須自行處理任何手續。

另外，Bowtie與中大醫院特別為加購了「中大醫院醫健組合」的客戶提供詳盡而具針對性的身體檢查。客戶可享有每年一次的免費健康諮詢服務和全面體檢，以及等值於1500元的BowtiePoint以妥善管理其個人健康。在與醫生會面並諮詢其專業建議後，客戶可進行一次全面的體檢；再透過BowtiePoint，按自身情況選擇超過20種具針對性的檢查項目或健康服務。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示：「推出首款醫健組合後的反應熱烈，接近兩成自願醫保靈活計劃的客戶都加購了該附加保障。」

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